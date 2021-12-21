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Новый год идет: как в Крыму будут работать медицинские организации в праздничные и выходные дни
фото: pxhere.com

Новый год идет: как в Крыму будут работать медицинские организации в праздничные и выходные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:48 21.12.2021

Министерство здравоохранения Республики Крым информирует о работе медицинских организаций в праздничные и выходные дни. Так:

  • Руководителям лечебных учреждений в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года (включительно) поручено обеспечить проведение вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции и оказание медицинской помощи на дому.
  • Кабинеты неотложной медицинской помощи и  процедурные кабинеты будут работать ежедневно с 9:00 до 14:00.
  • Прием вызовов для оказания неотложной медицинской помощи сотрудниками поликлиник на дому будет осуществляться ежедневно до 14:00, а их обслуживание – с 14:00 до 19:00.
  • Медицинскими организациями 4, 5, 6 и 8 января с 09:00 до 14:00 будет обеспечен дополнительный амбулаторный приём врачами узких специальностей (согласно графика), участковыми терапевтами и педиатрами, акушерами-гинекологами, а также стоматологами.
  • Ежедневно будет обеспечено динамическое наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.
  • Доставка лекарственных препаратов для лечения больных COVID-19 на дому при первом посещении (осмотре) пациента медицинскими работниками и забор биологического материала на дому для проведения лабораторного обследования на Covid-19 и его доставка в лаборатории также будут осуществляться в ежедневном режиме.
  • Учреждения, оказывающие медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будут работать в полном объеме. Химико-токсикологические лаборатории продолжат работу в ежедневном режиме по утвержденным графикам.
  • Графики работы поликлиник, а также порядок организации медицинской помощи населению в новогодние и рождественские праздники будут дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.
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Напоминаем о функционировании «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым по номерам: 122, 8 800 733 33 34, 8 800 733 33 12.

Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Новый год идет: как в Крыму будут работать медицинские организации в праздничные и выходные дни

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