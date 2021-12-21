Новый год идет: как в Крыму будут работать медицинские организации в праздничные и выходные дни

Министерство здравоохранения Республики Крым информирует о работе медицинских организаций в праздничные и выходные дни. Так:
- Руководителям лечебных учреждений в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года (включительно) поручено обеспечить проведение вакцинации граждан от новой коронавирусной инфекции и оказание медицинской помощи на дому.
- Кабинеты неотложной медицинской помощи и процедурные кабинеты будут работать ежедневно с 9:00 до 14:00.
- Прием вызовов для оказания неотложной медицинской помощи сотрудниками поликлиник на дому будет осуществляться ежедневно до 14:00, а их обслуживание – с 14:00 до 19:00.
- Медицинскими организациями 4, 5, 6 и 8 января с 09:00 до 14:00 будет обеспечен дополнительный амбулаторный приём врачами узких специальностей (согласно графика), участковыми терапевтами и педиатрами, акушерами-гинекологами, а также стоматологами.
- Ежедневно будет обеспечено динамическое наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.
- Доставка лекарственных препаратов для лечения больных COVID-19 на дому при первом посещении (осмотре) пациента медицинскими работниками и забор биологического материала на дому для проведения лабораторного обследования на Covid-19 и его доставка в лаборатории также будут осуществляться в ежедневном режиме.
- Учреждения, оказывающие медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будут работать в полном объеме. Химико-токсикологические лаборатории продолжат работу в ежедневном режиме по утвержденным графикам.
- Графики работы поликлиник, а также порядок организации медицинской помощи населению в новогодние и рождественские праздники будут дополнительно размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций.
Напоминаем о функционировании «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым по номерам: 122, 8 800 733 33 34, 8 800 733 33 12.
Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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