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Новый начальник Управления координации деятельности подразделений Росгвардии в Севастополе - Александр Бахарев

Новый начальник Управления координации деятельности подразделений Росгвардии в Севастополе — Александр Бахарев

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:55 21.04.2020

Полковник полиции Виталий Бахарев начальником Управления координации деятельности подразделений (г. Севастополь)  Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю назначен Приказом Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, Генералом армии Виктором Золотовым:

  • Виталий Александрович родился в 1975 году в г. Протвино Московской области.
  • Свою службу начал более 30 лет назад суворовцем Казанского Суворовского военного училища.
  • В 2012 окончил  Российскую Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Образование высшее.
  • Проходил службу на различных должностях, подразделений ОМОН, СОБР, оперативных подразделений.
  • С 2018 по 2020 год – Командир ОМОН «Беркут» Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.
  • Усилия полковника полиции Виталия Бахарева в обеспечении безопасности и правопорядка, отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия:  медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка».

фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь)

Новый начальник Управления координации деятельности подразделений Росгвардии в Севастополе - Александр Бахарев

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