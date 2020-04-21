Новый начальник Управления координации деятельности подразделений Росгвардии в Севастополе — Александр Бахарев

Полковник полиции Виталий Бахарев начальником Управления координации деятельности подразделений (г. Севастополь) Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю назначен Приказом Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, Генералом армии Виктором Золотовым:
- Виталий Александрович родился в 1975 году в г. Протвино Московской области.
- Свою службу начал более 30 лет назад суворовцем Казанского Суворовского военного училища.
- В 2012 окончил Российскую Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Образование высшее.
- Проходил службу на различных должностях, подразделений ОМОН, СОБР, оперативных подразделений.
- С 2018 по 2020 год – Командир ОМОН «Беркут» Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.
- Усилия полковника полиции Виталия Бахарева в обеспечении безопасности и правопорядка, отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия: медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка».
фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь)