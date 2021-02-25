Новый порядок техосмотра отложен до 1 октября. Почему так решили в Правительстве РФ

Правительство РФ отложило введение нового порядка техосмотра автомобилей на 1 октября. Об этом заявил Премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 марта в нашей стране должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей, предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса, — напомнил он. — В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября.

Заметьте, речь не о странных и неудобных нормах ТО «по-новому» (об этом подробнее — ЗДЕСЬ, а об «условиях пандемии». Ну а с 1 октября неизбежные «накладки» нужно минимизировать, уверены в Кабмине.

По словам Мишустина, как и в любом деле, в этой сфере на первом этапе неизбежны различные накладки: например, «неравномерное распределение нагрузки очереди«.

В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей, — подчеркнул Глава Кабмина. — Считаю, мы не должны этого допустить. Нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев, еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно.