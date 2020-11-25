Новый поворот в решении проблемы водоснабжения Крыма – акцент на опреснение морской воды

Ранее этот вариант называли «запасным».

Сегодня Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что акцент в решении проблем с водой в Крыму поставлен на опреснение. Бурение скважин – временная и ненадежная мера.

Уже процессы все запущены, и я нахожусь со всеми коллегами. Но из-за санкционного режима не могу пока назвать организации, которые задействованы в этом проекте. В РФ такие проекты не реализовывались ни разу, нет аналогов вообще, в принципе. Мы рассчитываем прогнозируемо год и два, год и три месяца для того, чтобы в полном объеме эти работы завершить. Сейчас все в процессе. Все организации, которым поручено этим вопросом заниматься, уже приступили к работам даже без заключения контрактов, общий план работы, методики, практики, стратегии все обсуждены, — заявил Сергей Аксёнов.

Менее месяца назад Вице-премьер РФ Март Хуснуллин назвал опреснение «запасным» вариантом.

Мы опреснители отложили на более долгосрочные перспективы, потому что у нас в стране такого объема опреснителей пока еще нигде не работают, и если мы хотим гарантированно получить результат, желательно не рисковать с неопробованными технологиями, — отмечал 30 октября Хуснуллин.

Главными минусами опреснения являются себестоимость воды и необходимость утилизировать отходы. Сбрасывать их в Чёрное море нельзя. Сторонники опреснения утверждают, что населению воду можно продавать по «обычной»цене, компенсируя разницу из бюджета. А гиперсолёный раствор можно использовать в химической промышленности.

Сегодня Сергей Аксёнов заявил, что процесс опреснения (и сбросов рапы) нанесет меньший ущерб окружающей среде, нежели использование подземных источников. Предположительно, первая станция по опреснению морской воды будет построена в районе курортной Николаевки. Сроки — конец 2022-го — начало 2023-го года.