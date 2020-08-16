Новый рекорд трафика на Крымском мосту: больше 36 тысяч транспортных средств за одни сутки

В субботу, 15 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту – 36 393 автомобилей в сутки. Прошлогодний суточный максимум был отмечен 12 августа — 35 989 машин. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань». В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны также была 12 августа: 33 359 транспортных средств в сутки. В целом, за 11 недель текущего лета по Крымскому мосту в Республику Крым прибыло 720 тыс. машин, что превышает поток автомобилей, направляющихся в Краснодарский край, на 19 %.

В целом, за 11 недель текущего лета по Крымскому мосту в Республику Крым прибыло 720 тыс. машин, что превышает поток автомобилей, направляющихся в Краснодарский край, на 19 %, — говорится в сообщении.

Объём междугородних автобусных перевозок из Крыма превышает обратное направление на 17 %. В августе ежедневно Керченский пролив пересекают по мосту более 200 автобусов. Трафик движения грузовых автомобилей распределяется равномерно в оба направления. Летом по мосту проехало более 146 тыс. таких транспортных средств, ежесуточно мост пересекают более 2 тыс. грузовиков.

По статистике, в выходные дни интенсивность движения по мосту возрастает. Наименее загруженные дни недели – среда и четверг.

Напомним, автодорога по Крымскому мосту (участок федеральной трассы А-290) находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Имеет четыре полосы движения категории 1Б с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки. Максимальная разрешённая скорость по Крымскому мосту — 90 км/ч. Безопасность дорожного движения ежедневно обеспечивают 6 комплексных дорожных машин, 4 автомобиля дорожного мастера, 2 эвакуатора легковых автомобилей и 2 эвакуатора грузовых автомобилей (с комплектом для эвакуации автобусов). По берегам пролива и на самом мостовом переходе дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности.

Фото: ФКУ Упрдор «Тамань».

