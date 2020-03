Mask Of Day By Day by Paulo Zerbato. Источник: https://asianarticulations.com/2018/10/04/2027/

Новый украинский премьер-министр о воде Крыму: своим словам — хозяин, захотел – дал, захотел – взял обратно Весь день СМИ и соцсети наперебой обсуждают словесные пассажи новог украинского премьера Дениса Шмыгаля. Сначала (в эфире телеканала «1+1») он сказал, что днепровскую воду в Крым подавать надо, так как «Крым – це Украина». В Крыму живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину, — сказал Шмыгаль. На удивление человечно он даже поведал о возможной «гуманитарной катастрофе», дескать, «Украина допоможе». Хм. Ура-патриоты «неньки» аж на несколько часов онемели от такой «зрады». Потом, конечно «понеслось». Самые яркие комментарии: «подлый удар в спину» (Чубаров), «государственная измена» (Ляшко), «окончание борьбы за Крым (проигрыш – ред.)» (Климкин), «сдача национальных интересов Украины» (Чийгоз)… И тому подобное, но ожидаемое. Шмыгаль дал слабину. Уже через несколько часов после своего заявления написал в Facebook, что власти «не имеют технической возможности» подать воду в Крым до «возвращения» в состав Украины. Не убедительно? Хм, еще раз напомнил, что воду можно будет подавать после «деоккупации». Потом, выступая в Верховной раде, заявил: Мы будем поставлять воду в Крым в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам. Для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами. Но добавил: «в украинский Крым»… Эквилибрист, однако. На удивление последовательный и принципиальный чиновник, смелый человек. Аплодирую, стоя. К слову, в Крыму даже первую фразу украинского премьера всерьез не восприняли. Думаю, что дальше разговоров дело, как обычно, не пойдет, и никакой воды они Крыму не дадут. Мы исходим именно из этого варианта при разработке и реализации планов в сфере водоснабжения. Очередное тому подтверждение – позиция нового премьера Украины, который сначала вроде бы заикнулся о возможности подачи воды, но тут же дал «задний ход». Очевидно, что украинская сторона рассматривает этот вопрос исключительно как орудие шантажа. Это абсолютно аморальная и провальная позиция, по сути, позиция террориста, который воображает, что может взять крымчан в заложники и диктовать свои условия. К сожалению, власть в соседней стране меняется, а подходы – нет, — прокомментировал «метания» Глава Крыма Сергей Аксёнов. По его мнению,конечно, с точки зрения здравого смысла, подачу воды через Северо-Крымский канал надо возобновлять. Хотя бы потому, что у них самих происходит заболачивание в Херсонской и Николаевской областях. Канал же строился не только для поставок на территорию Крыма, но и для того, чтобы уберечь эти территории Украины от заболачивания, — добавил Глава Республики. При этом Сергей Аксёнов повторил, что «на здравый смысл украинского руководства мы не рассчитываем, поэтому возобновления поставок воды не ждем». Сеня Фрименс. Крым и Украина