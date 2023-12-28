Новый год будет тихим? Полиция Крыма напоминает об ответственности за фейерверки и прочую пиротехнику

Полиция Крыма распространила актуальное (в преддверии Нового года) предупреждение:

Согласно Указу Главы Республики Крым от 09.09.2022 №214-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 24.02.2022 №32-У», c 9 сентября 2022 года на всей территории полуострова введен запрет на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий, за исключением пиротехнических изделий, соответствующих 1 классу опасности (хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня), в связи с чем запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников на территории Республики Крым запрещен.

Хм… Что-то подсказывает, фейерверков таки будет немало, а любители пиротехнических забав будут руководствоваться простым и наивным «всех не переловите». Но… опять же что-то (жизненный опыт, наверное) подсказывает и то, что какое-то число нарушителей будет выявлено. И чтобы потом не бледнеть и не говорить, «а мы не знали, что за это штраф полагается» небольшой ликбез с расценками:

Согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ нарушение запрета влечет наказание: на граждан – в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – в виде административного штрафа от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — в виде административного штрафа от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – в виде административного штрафа от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Ну и про «пошуметь до утра».

МВД по Республике Крым информирует, что в соответствии со статьей 2.1 Закона Республики Крым от 25.06.2015 №117-ЗРК «Об административных правонарушениях в Республике Крым» за нарушение тишины и покоя граждан в период с 23 до 7 часов предусмотрена административная ответственность:

на граждан – в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей;

на должностных лиц – в виде административного штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;

на юридических лиц – в виде административного штрафа от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Предупрежден – «вооружен».