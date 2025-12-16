Новый год: симферопольские предприниматели смогут компенсировать до 100 000 руб. за украшение фасадов

Уважаемые симферопольские предприниматели! Приглашаем вас принять участие в праздничном оформлении города к наступающему Новому году! Теперь вы сможете возместить расходы до 100 000 рублей на декорирование нежилого помещения, в котором осуществляют деятельность. Возмещение будет проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.

В отборе смогут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые понесли затраты на оформление нежилых помещений к Новогодним праздникам 2026 года, а именно затраты:

на оплату работ по доставке, установке и монтажу оформления;

на приобретение оборудования и материалов, использованных при оформлении нежилого объекта.

Чтобы получить субсидию предприниматель должен быть зарегистрирован и осуществлять деятельность на территории городского округа Симферополь и иметь право собственности или право пользования на объект, где расположен бизнес.

Оформить необходимо хотя бы один фасад, витрину, окно, входную группу, веранду, прилегающую территорию. При этом оформленный элемент должен выходить на улицу, проспект, переулок или площадь.

Поддержите красоту родного Симферополя вместе с нами и получите финансовую компенсацию, украсив свое заведение яркими огнями, гирляндами и тематическими композициями.

Мы верим, что совместными усилиями наш город станет еще ярче и привлекательнее в предновогоднюю пору!

С Порядком предоставления субсидии можно ознакомиться по ссылке: http://simadm.ru/media/acts/2025/12/15/_5846_от_15.12.2025_.pdf

Информация о сроках подачи заявок на участие в отборе будет размещена дополнительно.

источник: пресс-служба администрации Симферополя