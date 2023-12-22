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Новый год в безопасности: севастопольские сотрудники МЧС советуют, как правильно выбрать электрогирлянду  
Фото: pikist.com

Новый год в безопасности: севастопольские сотрудники МЧС советуют, как правильно выбрать электрогирлянду  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:37 22.12.2023

До Нового года остаются считанные дни, и многие уже сейчас заняты украшением своего дома, ведь нельзя представить главный праздник зимы без яркой мишуры и переливающейся всеми цветами иллюминации. Севастопольские сотрудники МЧС напоминают:

Новогодний период является и одним из опасных, поскольку резко возрастает число пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности. В частности, нередки случаи, когда причиной возгорания становится неосмотрительность при использовании электрических гирлянд.

МЧС России по городу Севастополю напоминает о правилах эксплуатации этого декоративного оборудования:

  • Инструкция к изделию должна быть на русском языке, должен прилагаться сертификат.
  • При покупке обязательно необходимо проверять изоляцию изделия (она должна быть плотной, гибкой, без повреждений) и целостность всех его частей.
  • Ежегодно перед украшением дома нужно внимательно осматривать и уже приобретённые гирлянды. Не рекомендуется использовать так называемое раритетное новогоднее электрооборудование – гирлянды, которые могли достаться вам от мам и бабушек. Эти реликвии, конечно, напоминают о детстве и создают определённую душевную атмосферу, но зачастую их состояние оставляет желать лучшего – они могут стать причиной большой беды.
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Даже если вы купили качественную гирлянду с сертификатом, не игнорируйте простые правила безопасности:

  • никогда не оставляйте гирлянды включёнными, если уходите из дома или ложитесь спать;
  • объясните детям, что электрогирлянды – это не игрушка, их не стоит трогать, а, тем более, включать и выключать самим;
  • не заламывайте провода и не связывайте их в пучки;
  • не используйте на улице гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений;
  • если есть едкий запах, провода нагреваются, лампочки нехарактерно мигают, есть не горящие фрагменты – такое оборудование опасно!

Соблюдая эти правила, вы сможете обеспечить безопасность вашей семьи! Пусть зимние праздники запомнятся только приятными событиями! Помните: в случае пожара или иного происшествия вызвать спасателей МЧС России можно по номеру «101»!

Новый год в безопасности: севастопольские сотрудники МЧС советуют, как правильно выбрать электрогирлянду  

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