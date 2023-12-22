Новый год в безопасности: севастопольские сотрудники МЧС советуют, как правильно выбрать электрогирлянду

До Нового года остаются считанные дни, и многие уже сейчас заняты украшением своего дома, ведь нельзя представить главный праздник зимы без яркой мишуры и переливающейся всеми цветами иллюминации. Севастопольские сотрудники МЧС напоминают:

Новогодний период является и одним из опасных, поскольку резко возрастает число пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности. В частности, нередки случаи, когда причиной возгорания становится неосмотрительность при использовании электрических гирлянд.

МЧС России по городу Севастополю напоминает о правилах эксплуатации этого декоративного оборудования:

Инструкция к изделию должна быть на русском языке, должен прилагаться сертификат.

При покупке обязательно необходимо проверять изоляцию изделия (она должна быть плотной, гибкой, без повреждений) и целостность всех его частей.

Ежегодно перед украшением дома нужно внимательно осматривать и уже приобретённые гирлянды. Не рекомендуется использовать так называемое раритетное новогоднее электрооборудование – гирлянды, которые могли достаться вам от мам и бабушек. Эти реликвии, конечно, напоминают о детстве и создают определённую душевную атмосферу, но зачастую их состояние оставляет желать лучшего – они могут стать причиной большой беды.

Даже если вы купили качественную гирлянду с сертификатом, не игнорируйте простые правила безопасности:

никогда не оставляйте гирлянды включёнными, если уходите из дома или ложитесь спать;

объясните детям, что электрогирлянды – это не игрушка, их не стоит трогать, а, тем более, включать и выключать самим;

не заламывайте провода и не связывайте их в пучки;

не используйте на улице гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений;

если есть едкий запах, провода нагреваются, лампочки нехарактерно мигают, есть не горящие фрагменты – такое оборудование опасно!

Соблюдая эти правила, вы сможете обеспечить безопасность вашей семьи! Пусть зимние праздники запомнятся только приятными событиями! Помните: в случае пожара или иного происшествия вызвать спасателей МЧС России можно по номеру «101»!