Новый корпус Крымского федерального университета намерены сдать до конца 2025 года

В Крымском федеральном университете идёт реконструкция здания нового корпуса Института экономики и управления, который планируется сдать в эксплуатацию к декабрю 2025 года. На объекте уже завершён демонтаж старого здания и недостроенной пристройки, строители выполняют работы по устройству шпунтового ограждения.

Особенность заключается в том, что у нас стеснённые условия земельного участка, отведённого под строительство, участок насыщен инженерными коммуникациями, требующими переустройства. Мы находимся в центре города с интенсивным дорожным движением, на пересечении улиц Севастопольской и Субхи, где осуществляется платная парковка городского автотранспорта. В зоне влияния от строительства находится соседнее здание Управления федерального казначейства, по которому в настоящее время выполняются работы по капитальному ремонту. На сегодняшний день завершается установка шпунтового ограждения, и мы приступаем к устройству основания для монолитной плиты будущего здания, – отмечает ответственный производитель работ объекта строительства Сергей Панин.

Шпунтовое ограждение служит для обеспечения устойчивости грунта при устройстве котлована. Шпунты диаметром более полуметра погружаются в землю методом бурения на глубину 7-9 метров и дополнительно заливаются бетоном. Со стороны улицы Севастопольской, где существующее здание Управления федерального казначейства находится слишком близко, шпунт установлен методом направленного статического вдавливания на глубину 11 метров, чтобы избежать подземных вибраций. Такое проектное решение поможет предотвратить сдвиги грунта и разрушение соседних зданий. На них установлены специальные марки, ведется геодезический мониторинг, чтобы отслеживать движения грунта и фиксировать малейшие изменения.

Общая площадь строительства нового учебного корпуса составит 7785 м². В соответствии с проектом, здание будет иметь 5-6 этажей, которые будут расположены каскадом, органично вписываясь в существующую классическую архитектуру улицы. Корпус будет иметь два входа: главный (со стороны улицы Севастопольской) и дополнительный (со стороны улицы Субхи).

Здание предусмотрено на 720 студентов. Из этого количества студентов 2,7% предусмотрено для маломобильной группы населения. Всё, что требуется для комфортного обучения данной группы граждан, будет предусмотрено. Это – пандусы, широкие коридоры, широкие лестничные марши с возможностью подъёма для такой группы граждан, тротуары с наклоном. В новом здании будут размещены учебные классы и лекционные аудитории, лаборатория нейромаркетинга и поведенческой экономики, компьютерные классы, комнаты отдыха и самоподготовки, административные и технические помещения, – отмечает Сергей Панин.

Кроме того, подрядчиком заложен проект благоустройства прилегающей территории. Новый корпус Института экономики и управления будет сдан в эксплуатацию к концу 2025 года.

источник: пресс-служба КФУ (фото: © Илья Гогунский / Пресс-служба Крымского федерального университета)

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