Новый проект Крымского детского хосписа «Маршрут заботы» получил грантовую поддержку

Фонд президентских грантов направит 7,5 млн рублей на реализацию проекта «Маршрут заботы и технология ведения случая в системе паллиативной помощи детям и их семьям в Республике Крым».

Этот проект Крымского детского хосписа стал победителем второго конкурса фонда в 2025 году. Он позволит скоординировать поддержку семей с тяжелобольными детьми и ввести в регионе

новую технологию организации помощи — работу со случаем.

Эта система основана на четких алгоритмах, регламентах, чек-листах и современных цифровых инструментах. У семей появится координатор, который составит индивидуальный план поддержки, снимет с родителей нагрузку по поиску информации, взаимодействию с различными специалистами, а также организует доставку на дом необходимой помощи и медицинского оборудования. Выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи продолжит посещать детей на дому, запланировано не менее 700 выездов врачей и медсестер. Родители также получат помощь психолога (не менее 240 консультаций) и социального работника (не менее 100 консультаций), — рассказала генеральный директор Крымского детского хосписа Анна Рыжкова.

Софинансирование проекта Крымским детским хосписом составит 2,3 млн руб. Проект рассчитан на полтора года. Его реализация начнется с 1 июля 2025 года и продолжится по 31 декабря 2026 года.

Крымский детский хоспис уже пять лет оказывает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям в Республике Крым. В 2022 году открыл паллиативное отделение медицинской помощи детям с выездной бригадой врачей на базе Республиканской детской клинической больницы. В настоящее время в паллиативной поддержке нуждаются 185 детей по всему Крыму. За время работы хосписа помощь получили 235 тяжелобольных детей.

Команда хосписа также реализует проекты «Добромобиль», «Доброняня», «Вместо мамы», «Волшебники взрослые», «ПРОродителей», поддерживает обучение медицинского персонала и специалистов в области детской паллиативной помощи и строит первый в России детский хоспис на берегу Черного моря.

источник: пресс-служба Крымского детского хосписа

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