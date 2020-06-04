Ножом в грудь: в Красноперекопске День рождения для именинника завершился трагедией

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России в Красноперекопске поступило сообщение по линии «102» от случайного прохожего о том, что на лавочке возле одной из многоэтажек сидит окровавленный мужчина с ножевыми ранениями.

Полицейские установили обстоятельства произошедшего, а также в короткие сроки задержали подозреваемого в совершении преступления. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, который в содеянном сознался, написав явку с повинной. Как он пояснил сотрудникам полиции, 65-летний потерпевший является его приятелем. В этот день пожилой мужчина отмечал дома день рождения, пригласив компанию друзей, в числе которых находился и задержанный. На почве алкогольного опьянения между юбиляром и гостем завязалась словесная перепалка, апогеем которой стали ножевые ранения имениннику. Пострадавший, находясь в сознании, успел выйти на улицу и попросить о помощи прохожих, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшему были причинены тяжкие телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, которое в момент причинения являлось опасным для жизни потерпевшего.

Отделением следствия МО МВД России «Красноперекопский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.