Нужен ли запрет «мотопокатушек» по ночам во всей России – мнение экспертов

Опыт Крыма, где на законодательном уровне временно запретили использовать мототехнику по ночам из-за осложнения работы военных при отражении атак беспилотников, нужно масштабировать на все регионы России. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Напомним, накануне, 16 июня, глава республики Сергей Аксенов объявил, что своим указом и до особого распоряжения вводит в Крыму запрет на передвижение мототранспорта (мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и пр.) в ночное время – с 22-00 до 06-00. Цель принятых мер – обеспечить общественную безопасность, охрану военных, а также важных государственных и специальных объектов, подчеркнул он.

Он уверен, что такие меры в значительной степени смогут решить проблему с обеспечением безопасности населенных пунктов и граждан России уже хотя бы потому, что звуки мототехники перестанут отвлекать и дезориентировать военных при отражении атак врага.

Есть два процесса воспитания: принуждение и убеждение. Если убеждение не помогает, наступает подготовка к другому процессу воспитания и образования… Государство должно быть сильным по отношению к собственному суверенитету, независимости и обеспечению безопасности граждан. И здесь все средства хороши. Тем более сейчас очень тяжелое, сложное время, – заключил он.

На днях в эфире радио «Спутник в Крыму» первый зампредседателя Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, историк Армен Гаспарян высказал мнение, что мотоциклистов и мопедистов в Крыму, которые выезжают как по команде во время объявления воздушной тревоги, мешая военным распознавать вражеские цели и дестабилизируя обстановку, следует привлекать к ответственности, приняв соответствующие документы на законодательном уровне.

Ранее участник СВО, депутат Госсовета Крыма Виктор Аносов рассказал, что звук летящего беспилотника самолетного типа похож на звук работающего двигателя мопеда, именно такими ВСУ как правило атакуют Крым, поскольку «вертолетные» БПЛА имеют ограниченный радиус действия.

Крымчане стали чаще жаловаться на выезд мотоциклистов во время тревог ночью после усиления атак беспилотников ВСУ на полуостров в 2026 году.

источник: РИА Новости Крым

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