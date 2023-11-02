Нужна победа: прошла открытая тренировка ФК «Севастополь» перед матчем с «Аланией-2» из Владикавказа

5 ноября в 15:00 на СОК «Севастополь» состоится матч 4-го тура LEON-Первенства России по футболу среди команд Второй лиги, «Дивизион Б», группа 1 «Б» «Севастополь» – «Алания-2». Сегодня прошла открытая тренировка футбольной команды Города-Героя перед матчем.
В этом сезоне футбольный клуб «Севастополь» демонстрирует высокий уровень игры. Ребята тренируются интенсивно и с большой самоотдачей, потому что знают – их любят и поддерживают болельщики. Каждый домашний матч на трибунах собираются самые активные болельщики. Помимо этого, наши футболисты тренируют и юных севастопольцев, прививая им любовь к этому энергичному и зрелищному виду спорта, — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Севастополя Игоря Михеева.
Поддержать футболистов на открытую тренировку пришли болельщики.
Нам безумно нужна и важна поддержка, севастопольцы дают нам невероятный заряд эмоций. Они наш двенадцатый игрок, который помогает нам побеждать», — поделился Александр Рыболовлев, нападающий севастопольской команды.
Главным судьёй будущего матча назначен Игорь Холин, помогать ему будут Денис Мирошник и Евгений Бахус. Резервный судья: Максим Клим.
Напомним, билеты можно приобрести по ссылке или в кассах стадиона, которые будут работать по следующему расписанию:
- 2 ноября – с 13:00 до 17:00;
- 3 ноября – с 13:00 до 17:00;
- 5 ноября – с 11:00 до 16:00.
Болельщикам с электронными билетами необходимо иметь при себе QR-код в распечатанном или электронном виде (на мобильном телефоне). Вход на стадион будет открыт за полтора часа до начала матча.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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