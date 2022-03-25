Нужны были доказательства? Их представили. Украина собиралась идти в наступление на Донбассе в феврале

В ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков представил журналистам оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады национальной гвардии Украины.

Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе.

Особо хочу обратить ваше внимание. Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля. Чтобы в марте 2022 года приступить к выполнению боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» на Донбассе, — заявил Игорь Конашенков. — На фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов.

Так что начатая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику. Это позволило спасти десятки, если не сотни тысяч, мирных жителей Донбасса, которых последние 8 лет киевский режим методично расстреливал из крупнокалиберной и реактивной артиллерии, загоняя стариков, женщин и детей в подвалы.

Хочу особо отметить, что принимающие участие в операции российские военнослужащие, мужественно и самоотверженно выполняют свой воинский долг. К настоящему времени уже более 3,5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами, — подчеркнул Конашенков.

Он заверил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжат выполнение специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач.

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