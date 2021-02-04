О чем надо знать при выборе монитора: все гениальное – просто, сначала изучаем теорию

При выборе монитора менее всего нужно следовать рекламным призывам и маркетинговым лозунгам. Субъективное мнение: уже несколько лет в производстве мониторов никаких «революций» не случалось. Все «хиты года» и «новинки сезона» — вариации на «прошлогодние темы», только дороже. Потребителю же важна парадигма: цена – качество. Второй важный момент – основное отличие «игрового» монитора от «обычного» — в частоте вертикальной развертки (от 100 Гц, а не привычные 75). А вот видов матриц в жидкокристаллических мониторах всего три: TN, VA и IPS, и о них мы еще поговорим подробнее.

В любом случае, прежде, чем выбирать (подбирать) ЖК-монитор есть смысл подтянуть теорию, почитать отзывы, послушать советы «бывалых». Мониторы для компьютеров – устройства более, чем распространенные. Материалов много, но есть ли в Сети информация, собранная воедино, на одном портале? Сайт Monitorvsem – как раз такой ресурс. Здесь есть энциклопедическая информация о видах и устройстве мониторов, брендах и торговых марках. Кроме того, пользователям будут интересны полезные советы и лайфхаки, обзор трендов и любопытные факты. Признайтесь, с ходу у вас нет ответов на вопросы: что такое артефакты на экране монитора, как подключить два монитора к одному компьютеру, почему появляется «зеленый экран смерти»…

Но вернемся к теме выбора монитора. Основа ЖК-монитора – матрица. Как и говорили ранее, матрицы бывают трех видов:

TN – «стандарт», самый распространенный (и недорогой) вид. Принцип работы: под воздействием тока жидкие кристаллы как бы «закручиваются» спиралью. Отсюда «минус» — плохие углы отбора. Еще один недостаток – относительно низкая цветопередача.

IPS – вариант подороже. Жидкие кристаллы группируются параллельно. Это обеспечивает отличную передачу цветов и минимум угловых искажений. Кино на таком смотреть неудобно, а вот для игр – лучше не придумать.

VA – на сегодня самая популярная матрица (тем более, в вариации PVA). Кристаллы «работают» по горизонтали. Никаких искажений, напротив, есть возможность создания изогнутых мониторов, соответственно никаких искажений даже в теории быть не может.

Если при выборе монитора возникают вопросы по его цене, надо обязательно уточнять, какая матрица в нем установлена. Часто встречаются довольно странные вариации маркировки: SVA (это всего лишь TN с несколько измененным названием от слова standart), C-PVA (нечто среднее между IPS и VA, геймерам такой не подойдет).

На что еще обратить внимание?

На разрешение экрана, в первую очередь. Есть «незыблемый» стандарт FullHD (1920×1080) – идеальный вариант для 24-х дюймовых мониторов. «Игровой» (если угодно, «профессиональный») монитор – от 27 дюймов. Соответственно, разрешение экрана здесь повыше: 2560 x 1440 пикселей и выше (вплоть до «фантастических» 4 k, и тут уже только вопрос цены). Углы обзора: все, что выше 170 градусов – уже для геймеров. Но как все запомнить? Информацию о времени отклика матрицы и интерфейсе подключения, модуле управления и подсветке, частоте развертки и адаптивной синхронизации… Ответы есть на портале monitorvsem.ru – современной энциклопедии мониторов.