О чем заключенные просят омбудсмена в Крыму? О медицинской помощи и уйти на СВО

Заключенные тоже к нам общаются. Основная часть таких обращений, которые поступили к нам в прошлом году, касалась вопросов оказания медпомощи, вопросов заключения контрактов для участия в СВО, несогласия с привлечением к уголовной ответственности, – рассказал Штехбарт.

По словам уполномоченного, в 2025 году в исправительных центрах Крыма, куда заключенные попадают при смягчении наказания за хорошее поведение, были организованы профилактические осмотры осужденных для выявления социально опасных и значимых заболеваний. Осмотрено около 300 таких лиц, каких-то социально опасных заболеваний выявлено не было. Штехбарт добавил, что заключенные из таких центров работают на предприятиях Крыма.

Ранее сообщалось, что большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и сохранения окружающей среды.

источник: РИА Новости Крым