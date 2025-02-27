О героях былых времен: Клавдия Шматко — Евпатория знакомит с теми, кто отстоял мир в Великую Отечественную

В этом году Россия отмечает знаменательную дату – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В честь этой памятной даты мы хотим рассказать о тех, кто уничтожил фашизм и подарил планете мир, — говорят в пресс-службе администрации евпатории. — И первым героем наших публикаций стала Клавдия Васильевна Шматко.
Родилась 1 февраля 1927 года в Геленджике. Когда началась война, девочка окончила шесть классов. Здания школ отдали под госпитали, и детям приходилось учиться в три смены. В 1942 году немцы сильно бомбили и уже приближались к Новороссийску, поэтому было принято решение об эвакуации детей от 10 до 16 лет через Туапсе. Ребятам вместе с их сопровождающим пришлось идти пешком около 160 километров, однако по пути они попали под бомбежку. От гибели Клавдию и еще трех девочек спасла знакомая. Через несколько дней девочке удалось найти маму, но их дом был разрушен, а под его обломками погибла бабушка. Вместе с мамой Клавдия пряталась в ущелье возле Геленджика, где скрывались все жители города. Позже уехала к дяде, в 1943 году вернулась домой, когда советские войска пошли в наступление. Тогда девочке исполнилось 16 лет, и она приняла решение идти в армию. Вместе с другими ребятами Клавдия подделала документы, прибавив себе пару лет до совершеннолетия, и ушла на фронт. Клавдия служила радисткой на батарее, участвовала в освобождении Кавказа, Крыма, Украины, Румынии, Чехословакии, где и встретила Победу.
Награждена медалью «За оборону Кавказа» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
источник: пресс-служба администрации Евпатории
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму