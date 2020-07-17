О субсидиях, мерах поддержки и налоге на профессиональный доход севастопольцы узнали в режиме ВКС

Более 300 налогоплательщиков приняли активное участие в публичных обсуждениях по вопросам правоприменительной практики налоговых органов при проведении контрольно-надзорной деятельности в режиме ВКС. На онлайн-конференции обсудили федеральные и региональные меры поддержки граждан и отраслей экономики, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также аспекты применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города Севастополя.

Открыл совещание руководитель УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила, который отметил, что с марта 2020 года Правительство России постепенно разрабатывает и вводит на территории страны меры поддержки бизнеса в связи с распространением коронавируса. Основная задача господдержки – помочь предпринимателям в сложный период, когда от последствий коронавируса начинает страдать экономика. Заместитель руководителя УФНС России по г. Севастополю С.И. Голоденко доложила о Федеральном законе от 08.06.2020 № 172-ФЗ, который уточнил некоторые нормы Налогового кодекса РФ, направленные на обеспечение мер поддержки бизнеса в рамках мероприятий по распространению коронавирусной инфекции и освобождения некоторых налогоплательщиков от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года, а также льготному налогообложению мероприятий, связанных с расходами организаций и предпринимателей по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

В мероприятии принял участие заместитель директора Департамента экономического развития города Севастополя А.В. Попов, который рассказал о предоставленных региональных мерах поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В ходе мероприятия слушатели узнали об аспектах получения новой субсидии для частичной компенсации затрат, связанных с проведением профилактических мероприятий дезинфекционных мероприятиях – условия ее получения, порядок заполнения заявлений и возможности промостраницы сайта ФНС, которые помогут налогоплательщикам, претендующим на государственную выплату – получить денежные средства и возместить свои расходы на дезинфекционные мероприятия.

Кроме того, подробно рассмотрен порядок перехода и применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории города Севастополя.

В процессе онлайн-совещания спикеры дали исчерпывающие ответы на вопросы участников мероприятия.

Слушатели мероприятия поблагодарили организаторов и отметили, что онлайн формат проведенного мероприятия обладает безусловными преимуществами – это высокая степень интерактивности, а также возможность изучить презентации и прослушать интересующий вопрос несколько раз, также возможность прослушать материал в любом месте.

Источник: пресс-служба УФНС России по г. Севастополю