О Зеленском, его состоянии и шайке, с которой договариваться не о чем. Взгляд из Крыма

Владимир Зеленский хотел известности. Он ее получил. Онлайн-гастроли по парламентам различных стран и интернет-площадкам международных организаций, изображение профиля комика-президента на сувенирном долларе, упоминания об Украине чуть ли не по всему миру и стандартное: «дайте денег на перемогу»… При этом глава «незалежной» что ни день делает громкие и порой противоречивые заявления, чаще на студийной «зеленке», а иногда их кабинета, но в очень странном состоянии. Как вам, к примеру, такое?

Мы не специалисты по «тонизирующим средствам». Что это? Алкоголь? Наркотики? Все вместе? Лидер страны? Теперь понятно, в каком чаду эмоций и мыслей рождаются тезисы: «будет договариваться о мире, когда Россия отведет войска», «мы побеждаем, враг будет разбит», «заграница нам поможет», «стрелять в тех, кто сдается», «запрет букв Z и V»…

Все это видео видели. Его поспешно удаляют и «зачищают» пиарщики Зеленского. Но тут они попали в яму, которую сами и вырыли. Хотел медийного и попсового персонажа? Получите. Напился? Выключи телефон.

В Крыму это видео прокомментировал сурово.

Зеленский записал очередной «стендап», находясь в неадекватном состоянии, — то ли в пьяном виде, то ли под наркотиками. Очень символичные кадры: последним президентом бандеровского «рейха» является клоун и наркоман. Вот в таком состоянии и принимаются в Киеве решения, которые уже стали причиной гибели десятков тысяч людей, колоссальных разрушений и ужасающей национальной катастрофы. Украине нужны новые лидеры, способные адекватно воспринимать реальность и самостоятельно принимать решения. С ними и надо вести переговоры. А с этой шайкой разговаривать не о чем, — написал на своей странице ВКконтакте Глава РК Сергей Аксёнов.

Ну а само видео стало вирусным, правда не в том смысле, как хотели Зеленский и К. И это… украинцы, а вам самим не стыдно за своего «Зелю»?