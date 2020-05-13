Объединятся ли Крым и Севастополь вслед за Ненецким АО и Архангельской областью

В стране «оптимизируют» регионы.

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявили о намерении запустить процесс объединения регионов. Подписан меморандум о намерении создать единый субъект Федерации. Предполагается, что референдум об объединении пройдет уже в этом году. Естественно, «самодеятельность» одобрена свыше. И это можно назвать процессом «оптимизации» регионов.

Кому это выгодно.

Плюсы (по крайней мере для северян): экономия на управленческом аппарате, перераспределение финансов, экономическая выгода от нефтегазовых доходов, уход от принципа «матрешек» в органах власти, создание адекватной системы управления Северным морским путем. Конечно, в большем выигрыше Архангельская область. Но вопрос уже решенный.

Собственные доходы объединенного региона могут составить около 80 млрд. рублей. Кроме того, новый субъект сможет сэкономить на общегосударственных расходах, так как упразднение одного из регионов должно привести к сокращению расходов на госаппарат, а жители НАО смогут пользоваться инфраструктурой Архангельской области. Сохранятся в регионе и «северные надбавки».

Как это делается.

Вопрос об объединении регионов и, соответственно, появлении нового субъекта выносится на референдум на обеих территориях. Если граждане поддерживают инициативу, то в Госдуму вносится конституционный законопроект об образовании нового региона. Вносить его должен президент. После принятия документа вносятся изменения в ч. 1 ст. 65 Конституции, определяющую состав Российской федерации.

РБК напоминает: в разные годы было объединено несколько российских регионов: Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и Корякский автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО, а также Читинская область и Агинский Бурятский АО, ставшие после объединения Забайкальским краем. В последний раз российские регионы объединялись в 2008 году: 1 марта 2008 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край. Референдумы в обоих регионах прошли в марте 2007 года, более 90% принявших в них участие проголосовали за объединение.

Крым и Севастополь.

В теории подобные разговоры «объединения» ведутся уже давно. Но именно «в теории». Уж слишком сильна «генетическая память» о Севастополе – главной базе Черноморского флота, «закрытом городе», отдельном его снабжении и еще более отдельном управлении. С другой стороны, ФЦП у Крыма и Севастополя одна, поручения Президент дает сразу по двум регионам, да и с «матрешками», что в Севастополе, что в Крыму (Большая Ялта) «все в порядке». Так что объединение могло бы и пойти на пользу… но куда деваться от «особого мнения» севастопольцев?

В качестве примера – комментарий депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика (опубликован в Facebook ):

Ко мне стали поступать вопросы от журналистов и подписчиков – не станет ли эта новость поводом возобновить дискуссию по поводу объединения Севастополя и Крыма. Отмечу, что я всегда отстаивал интересы Севастополя как отдельного субъекта Российской Федерации, как это складывалось исторически. Севастополь всегда был городом, который напрямую подчинялся столице государства: это было и в советские времена, и во времена, когда город находился под юрисдикцией Украины. Особый статус Севастополя – это следствие нашего особенного севастопольского духа, самобытности Города-Героя, его значения для нашей страны. Поэтому Севастополь имеет статус города федерального значения наряду с Санкт-Петербургом и Москвой.

Руководители Крыма и Севастополя тоже не раз говорили, что темы «объединения» на повестке дня нет. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в июне прошлого года заявил, что решение разделить полуостров на два субъекта было «оптимальным» и «единственно правильным». Глава Республики Крым Сергей Аксёнов также ранее заявлял, что у него «никогда таких планов не было».

По сути, данное подписание — не больше чем формальность, поскольку невозможно представить себе Крым без Севастополя и Севастополь без Крыма. Нас объединяют общая история, общая судьба, тысячи человеческих, экономических, культурных и духовных связей, — говорил в 2018 году Аксёнов.

Бог с ними, мнениями топ-менеджеров, они могут измениться в силу «государственной целесообразности»; оставим в покое и «особый севастопольский дух», «значение города» (крымчанам сейчас, на самом деле, немного обидно)… Важно, что никто сейчас не будет заморачиваться с референдумом по поводу объединения. Расходы на его организацию и проведение могут в разы превысить возможную выгоду от сокращения управленческого аппарата, возможного уменьшения бюджета Севастополя. Все остальное вряд ли изменится. И ФЦП, и региональные программы, и даже фамилии чиновников и депутатов.