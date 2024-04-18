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Объем финансовой поддержки предприятий и субъектов малого бизнеса в РК составил 13,5 млрд рублей
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Объем финансовой поддержки предприятий и субъектов малого бизнеса в РК составил 13,5 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:20 18.04.2024

О том, что Объем финансовой поддержки предприятий и субъектов малого бизнеса в Республике Крым составил 13,5 млрд руб, сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Это, прежде всего, оказание мер господдержки туристической отрасли. Субсидии получили 2735 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволило сохранить трудовые коллективы и не допустить прекращения их деятельности. В прошлом году сохранялась низкая цена реализации зерновых и зернобобовых культур – на 40% ниже уровня 2022 года. С целью нивелирования таких тенденций 275 предприятий получили поддержку путем возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых культур, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, предприятиям рыбохозяйственной отрасли выделены средства по возмещению затрат, понесенных в 2023 году на рыболовство и производство марикультуры в акватории Азовского и Черного морей.

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Субъектам малого и среднего бизнеса предоставляются льготное кредитование, реструктуризация, аренда, гранты, обучение и многие другие виды поддержки. Благодаря комплексу мер объем кредитования предприятий в прошлом году вырос почти на 41% и составил более 324 млрд руб., что в том числе позволило бизнесу адаптироваться к современным условиям. Этому способствовало и появление крупных финансовых организаций в республике, таких как «Промсвязьбанк» и «Сбербанк», что повышает доступность финансовых услуг, позитивно влияет на деловой климат, развитие экономики, служит сигналом, что инвестиции в Крым – это безопасно и выгодно, — говорит Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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