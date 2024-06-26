Обидно, честное слово, «Волжана» столько прошла-повидала, а тут загорелась на ходу. Автопожар в Вилино

Накануне днем, в 13:13 в чрезвычайное ведомство поступил сигнал о возгорании автомобиля в с. Вилино Бахчисарайского района.

По прибытии стало известно, что во время движения загорелся легковой автомобиль «Волга». Водитель самостоятельно покинул транспортное средство. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади около 2 кв. метра, – сообщили в МЧС РК.

Машину, в принципе, восстановить можно… Огнем уничтожен моторный отсек транспортного средства.

Кстати, в этот день сработал закон парных случаев. Та же пожарная бригада выехала на тушение возгорания легкового автомобиля в с. Песчаное Бахчисарайского района.

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