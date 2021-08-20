«Облако здоровья»: бесплатные онлайн-приёмы для пациентов с сердечно-сосудистыми и гинекологическими заболеваниями

«Облако здоровья» — проект, в рамках которого кардиологи и гинекологи двух ведущих федеральных клиник проводят бесплатные онлайн-приемы для пациентов с сердечно-сосудистыми и гинекологическими заболеваниями в период пандемии коронавирусной инфекции.

Жители страны могут бесплатно получить онлайн-консультации специалистов ведущих федеральных медицинских центров. Удаленные приемы в облачном сервисе для них проводят специалисты центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова. Консультации организованы по болезням сердца и сосудов, как для детей, так и для взрослых, а также по различным патологиям при беременности. По итогам можно получить официальное заключение специалиста центра, либо приглашение на очную консультацию. Такой масштабный проект реализуется впервые на территории Российской Федерации, — поясняют в пресс-службе Лиги здоровья нации, (пресс-служба академика Лео Бокерия).



Специалисты отмечают: в связи с коронавирусом имелись ограничения на оказание плановой медицинской помощи. Кроме того, пациенты нередко сами откладывали посещение врача из-за боязни заразиться инфекцией в медучреждениях. В результате наблюдается рост осложнений многих заболеваний, рост смертности от сердечно-сосудистых патологий и других болезней.

Сегодня примерно у трети пациентов с COVID-19 возникают проблемы с сердцем — даже у перенесших болезнь в легкой форме. Через несколько недель после выздоровления воспаляется сердечная мышца. В свою очередь, пандемия представляет собой период повышенной настороженности, как среди специалистов, так и среди населения в вопросах о влиянии COVID-19 на беременность и на репродуктивное здоровье женщин. Повышение риска материнской и детской заболеваемости и смертности, перебои в предоставлении услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья – проблемы, с которыми сегодня может столкнуться любая женщина.

Благотворительный фонд Лиги здоровья нации совместно с национальными медицинскими центрами ФГБУ «НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева» Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова» Минздрава России реализуют проект «Облако здоровья» .

Основная цель проекта – оказание дистанционной медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями в условиях ограничения социальных контактов, и, при необходимости, госпитализация в профильные федеральные центры. В рамках проекта организованы бесплатные онлайн консультации для всех нуждающихся в дополнительной помощи (дополнительном мнении) высококвалифицированных специалистов из профильных медицинских центров.

По итогам консультаций пациенты могут быть приглашены на очную консультацию, могут быть скорректированы терапевтические мероприятия и определены показания к хирургическому лечению, при необходимости может быть предложена госпитализация в указанные федеральные учреждения.

Сегодня, если говорить объективно, любой человек может обратиться за консультацией в федеральный центр. Но обычному человеку трудно сориентироваться, как это сделать. И для этого мы предоставляем возможность решить эту задачу удаленным способом, независимо в деревне ли он находится или в городе, есть ли у него смартфон или стационарный компьютер, — поясняет президент ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия.

В Лиге здоровья нации уверены, что в условиях пандемии, когда основные усилия системы здравоохранения сосредоточены на борьбе с новой коронавирусной инфекцией, крайне важно обеспечить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению регионов России. Возможность первичного дистанционного консультирования позволяет определить объем дополнительных диагностических и лечебных процедур, снижает риски инфицирования коронавирусом и позволяет подготовить пациента к необходимому хирургическому вмешательству. В период пандемии адекватная и своевременная маршрутизация пациента приобретает колоссальное значение.

Совершенно очевидно, что пандемия ухудшила ситуацию со здоровьем россиян. Здесь никаких вопросов нет. Очень многие люди переболели и у них все равно, к сожалению, остаются остаточные явления со стороны дыхательной системы. А дыхательная система обеспечивает нас кислородом. А без кислорода в свою очередь мы вообще жить не можем, ни одно живое существо. Поэтому большое количество людей, которые пострадали, перенесли это заболевание, у них, конечно, очень напряжена сердечно-сосудистая система. Это одна сторона вопроса, чисто медицинская. А другая сторона вопроса, конечно, в том, что люди боятся ехать. И я думаю, что вообще в пандемию, когда люди охвачены тревогой, вот эта вот забота о пациенте, которая проявляется врачами, имеет огромное значение. Мы ведь можем не только пригласить, чтобы они обязательно к нам приехали, мы же можем и очень квалифицированную рекомендацию дать на месте, чтобы человек ею воспользовался. Поэтому чем сложнее эпидемиологическая обстановка на местах, тем важнее чтобы человек не потерял все те возможности, которые у него есть в обычной жизни, — говорит Лео Бокерия.

Консультации проводятся для пациентов со следующими заболеваниями:

врожденные пороки сердца, приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, нарушения ритма сердца, сочетанная патология, сосудистая патология у взрослых и детей: артериальная и венозная, врожденные пороки развития у плода, аритмии у плода, онкологические заболевания во время беременности, онкологические заболевания женских половых органов, патология молочной железы, пороки развития матки и влагалища.

Чтобы получить помощь пациентам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» (oblakozdorovia.ru) по адресу: https://telemed.oblakozdorovia.ru/ и отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации. Для этого необходимо выбрать заявку в нужный медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». Далее следовать инструкциям в заявке. После обработки данных пациент получит приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

Для проведения консультаций пациентам необходимо наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к Интернет-сети (скорость не менее: для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с). А также медицинских документов в отсканированном или сфотографированном виде.

Кроме того, разработано одноименное мобильное приложение, которое находится в открытом доступе для бесплатного скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play.

Для получения телемедицинской консультации в ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» необходима следующая медицинская документация для загрузки в заявочный сервис: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии).

В свою очередь, для получения телемедицинской консультации в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» необходима следующая медицинская документация для загрузки в заявочный сервис: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беременной, УЗИ органов малого таза, УЗИ плода, результаты КТ, МРТ (при наличии).

Срок проведения проекта до 31 октября 2021 года.