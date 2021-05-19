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Обновлен порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, и уведомления о ходе оказания услуги по предоставлению сведений

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:35 19.05.2021

В частности, порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в том числе определяет формы запросов о предоставлении сведений, порядок и способы направления запросов о предоставлении сведений, формы предоставления сведений, состав и порядок заполнения таких запросов.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН предоставляются заявителям, получившим уникальные коды (далее — ключи доступа). Предоставление ключей доступа осуществляется в электронной форме посредством личного кабинета, размещенного на официальных сайтах Росреестра и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» и обеспечивающего хранение ранее направленных в орган регистрации прав обращений, заявителям, зарегистрированным в ФГИС ЕСИА. Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН осуществляется в электронной форме через личный кабинет или с использованием веб-сервисов.

Приказ вступает в силу с момента признания утратившим силу аналогичного Приказа Минэкономразвития России от 23.12.2015 N 968.

Приказ Росреестра от 08.04.2021 N П/0149 «Об установлении Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и Порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2021 N 63382)

Обновлен порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, и уведомления о ходе оказания услуги по предоставлению сведений

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