Обращение деятелей культуры, науки и искусств Крыма к российской культурной общественности и соотечественникам

Деятели культуры, науки, искусств Крыма обнародовали Обращение с призывом поддержать Президента РФ, наши Вооруженные Силы, поддержать Россию! Приводим текст Обращения полностью:

Уважаемые соотечественники!

Россия и Украина, братские народы наших стран переживают один из самых напряженных, критических моментов своей истории. В этой ситуации мы, жители Крыма, представители науки и культуры, должны выразить своё отношение к тому, что разворачивается на наших глазах. Мы имеем на это особое право, поскольку в течение длительного времени не просто наблюдали со стороны, а находились непосредственно внутри тех процессов, которые и привели в итоге к столь печальным последствиям.

На протяжении почти четверти века с момента распада СССР мы были свидетелями того, как Украина усилиями ее политиков постепенно превращалась в анти-Россию. Все эти процессы достигли своего пика на майдане, который закончился государственным переворотом в Киеве.

Пришедший к власти режим готовился расправиться с крымчанами, которые выступили против переворота. Именно поэтому в 2014 году мы сделали свой выбор – быть вместе с Россией. И получили в ответ от киевской власти блокады, провокации, попытки терактов на нашей территории.

Но все это, по большому счету, выглядит мелочью в сравнении с тем, с чем столкнулись жители Донбасса, которые заплатили тысячами жертв за свой свободный выбор и нежелание подчиняться нацистам.

Киевский режим выбросил на свалку Минские соглашения, военная эскалация нарастала, гибли мирные люди. Все это не оставило России выбора: признание ЛНР и ДНР, а затем и специальная военная операция, направленная на защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.

Мы понимаем, какой моральный выбор сделал наш Президент. Нет ни одного жителя Крыма, который бы не сопереживал, не сострадал положению простых мирных граждан Украины, среди которых очень много по-настоящему родных, близких нам людей. Но мы понимаем, что сколько-нибудь прочный мир на Украине установится только тогда, когда с её земли уйдут нацисты и политики-авантюристы, желающие уничтожить всех несогласных с ними.

Мы, деятели культуры, науки и искусств Крыма свой выбор сделали, и сделали его давно: мы – с народом России, с ее Президентом, с армией нашей страны. У нас одна общая история и одна судьба. Не может быть другого выбора у человека, который не утратил совесть и элементарные понятия о добре и зле.

А еще наш выбор связан с реальными достижениями последнего времени. Мы видим, что такое современная Россия, нам есть с чем сравнивать. Из прежнего захолустья, Крым превращается в процветающий регион. За восемь лет для крымчан сделано больше, чем за почти четверть века, на протяжении которых наш полуостров находился в составе Украины.

Мы благодарны российским коллегам за неизменную помощь и поддержку и уверены, что и в дни нынешних испытаний мы вместе будем на стороне правды и блага нашего Отечества.

Призываем всех поддержать нашего Президента, поддержать наши Вооруженные Силы, поддержать Россию!

Мы уверены, что и Украину ждет светлое будущее без нацизма и военщины. Дым орудий рассеется и солнце возрождения взойдет. Мы готовы к восстановлению полноценного взаимодействия. Мы ждём наших братьев-украинцев в гостеприимном крымском доме.

Подписали:

АБРАШКЕВИЧУС Галина Александровна – кандидат культурологии;

АГУТОВА Валентина Ивановна – заслуженный работник культуры АРК;

АЛИХАНОВ А. – лауреат Международного Фестиваля в Монте-Карло;

АНТОНОВИЧ А.С. – заслуженный работник культуры Республики Крым;

АНТЮФРИЕВ Николай Борисович – заслуженный работник культуры Республики Крым, заслуженный деятель искусств Украины (награжден знаком отличия III степени Государственного комитета и телевидения и радиовещания Украины, медалью Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участниц Содружеств независимых государств, медалью «За заслуги» общероссийского общественного движения «Россия», медалью «За заслуги» ГУ МВД Украины в Крыму, дипломом Министерства культуры Российской Федерации и медалью «За доблестный труд»);

АРОНОВА Тамара Михайловна – заслуженный работник культуры АРК;

БАГРЕЦ Зоя Владимировна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

БАЛИНЧЕНКО Александр Петрович – заслуженный работник культуры Республики Крым;

БАСАРГИНА Елена Георгиевна – Народный артист Украины, заслуженный артист АРК;

БАТАЛОВА Елена Ивановна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

БЕЛЬЦЕВ Андрей Александрович — заслуженный работник культуры Республики Крым;

БЕЛЯЕВА Елена Викторовна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

БЕРЕЖКО Ирина Олеговна – заслуженный артист Республики Крым;

БИРЮКОВА И.В. — заслуженная артистка Республики Крым;

БОНДАРЕНКО А.А. – народный артист Украины;

БОНДАРЧУК Анжелина Витальевна – заслуженный учитель Республики Крым;

БОНДЗИК И.И. — заслуженный артист Украины;

БОСАЯ Ирина Александровна – заслуженный работник культуры АРК;

БРЯЗГУНОВА Ирина Евгеньевна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

БЫКОВСКАЯ Наталья Владимировна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ВАРГАНОВА Татьяна Васильевна – заслуженный работник культуры Республики Крым. Также за достижения и творческие успехи в работе была награждена медалью «За доблестный труд»;

ВИШНЕВСКАЯ Елена Борисовна – заслуженный работник культуры АР Крым;

ВИШНЕВЫЙ Александр Анатольевич – заслуженный артист АРК;

ВЛАСОВ Игорь Юрьевич – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ВОДОЛАЗСКИЙ Валентин Григорьевич – заслуженный строитель АРК;

ВОЛК Лариса Романовна – заслуженный экономист АР Крым, Заслуженный экономист Украины;

ВЫСОЧИН А.В. – заслуженный артист Республики Крым;

ВЫСОЧИНА Елена Андреевна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ГАЙВОРОНСКАЯ Ольга Борисовна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ГАСПАРЯН Людмила Сергеевна – кандидат политических наук;

ГНЕДОВА Юлия Валентиновна – заслуженный работник культуры АРК;

ГОЛЫНСКИЙ Валерий Болеславович – заслуженный художник АРК, заслуженный художник Украины, Член Союза художников России, Лауреат премии АРК;

ГОРБАТОВ Николай Иванович – заслуженный артист Автономной Республики Крым;

ГОРБАТОВА Оксана Николаевна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ГОРЕНКИН Валерий Анатольевич – кандидат политических наук, доцент, Заслуженный работник культуры Республики Крым;

ГОЦУЛЕНКО Александр Викторович – лауреат Государственной премии Республики Крым, заслуженный деятель искусств Республики Крым;

ГУРКОВА Наталья Владимировна – заслуженный работник культуры АРК;

ДЕКУШЕВА Лариса Владимировна – заслуженный работник культуры Республики Крым, заслуженный работник сферы услуг Украины;

ДИЛАНЯН Вардуи Саркисовна – заслуженный работник культуры Республики Крым, заслуженная артистка Республики Крым;

ДОБРОВИНСКАЯ Виктория Александровна — заслуженный работник культуры Республики Крым;

ДОЛИНСКИЙ Александр Михайлович – заслуженный деятель искусств Украины;

ДОНСКАЯ Елена Викторовна – кандидат культурологии, доцент;

ДЕМИДОВ Борис Борисович – заслуженный артист АРК;

ЕВТУШОК Натья Васильевна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ЕМЕЦ Светлана Григорьевна – заслуженный учитель АР Крым, Заслуженный работник культуры Украины, лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым;

ЕРМАКОВ Виктор Иванович – заслуженный деятель искусств АРК, заслуженный деятель искусств Украины;

ЕФИМОВ Сергей Алексеевич – заслуженный деятель туризма Украины, лауреат Государственной премии РК;

ЖИНКИНА Наталья Алексеевна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ЖУРАВЛЕВ Аркадий Егорович – заслуженный артист АРК;

ИБРАГИМОВ Эрнест Энверович – доктор экономических наук, доцент;

КАДЫРОВА Лейля Зейтулаевна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

КАЛГАНОВА С.М. – заслуженная артистка РФ;

КАРЛОВ Денис Георгиевич – заслуженный деятель искусств Республики Крым;

КАРПОВ Валерий Викторович – народный артист Украины, заслуженный артист Украины, лауреат Государственной премии Республики Крым;

КАРПОВ Игорь Васильевич – заслуженный работник культуры АРК;

КАТУНИНА Елена Васильевна – кандидат исторических наук, доцент;

КАЦИМОН Надежда Игоревна — заслуженный работник культуры АРК;

КОВАШЕВА Евгения Викторовна – заслуженный работник культуры АРК;

КОВЕРЗНЕВА Елена Игоревна — заслуженный работник культуры Республики Крым;

КОНСТАНТИНОВА Любовь Евгеньевна — заслуженный работник культуры Республики Крым;

КОСОВ Владимир Анатольевич — лауреат Государственной премии РК, Заслуженный деятель искусств Республики Крым;

КРЕТ Наталья Васильевна – заслуженный артист АРК;

КРИВОСПИЦКАЯ Яна Вадимовна – кандидат культурологии, доцент;

КРИЧЕВСКАЯ М.Р. — заслуженный работник культуры Республики Крым;

КУБИН А.А. — заслуженный артист РФ;

КУДРЯВЦЕВ В. – народный артист Российской Федерации;

КУДРЯВЦЕВА О. – народный артист Российской Федерации;

КУДРЯВЦЕВ Владимир Юрьевич – лауреат Государственной премии Республики Крым, заслуженный артист Республики Крым;

КУРОЧКИНА Тамара Евгеньевна – заслуженный работник культуры АРК;

КУРЬЯНОВА Ирина Александровна – кандидат философских наук, доцент;

КУХАРСКАЯ Ольга Ивановна – заслуженный деятель искусств АРК, Член Союза театральных деятелей Российской Федерации, Лауреат международных и всероссийских конкурсов;

КУЧЕРЕВСКАЯ Нина Львовна – заслуженный деятель культуры Автономной Республики Крым, лауреат Государственной премии Республики Крым, кандидат культурологии;

КУЧЕРЕНКО С.П. – народная артистка Украины;

КУШИНА Светлана Ивановна – заслуженный работник культуры АРК;

КУЦЕНКО Елена Вильеновна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ЛАПТЕВ Юрий Николаевич – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ЛИТВИНЕНКО Евгений Григорьевич – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ЛОБАНОВ Владимир Иванович – лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым;

ЛЮТОВ Евгений Евгеньевич – кандидат исторических наук;

МАГАР В.В. – заслуженный деятель искусств России, заслуженный деятель искусств АРК;

МАКАРОВА Надежда Александровна – заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым;

МАКЕЕВ Дмитрий Александрович – заслуженный работник культуры АРК;

МАКСИМИШИН А.А. — заслуженный работник культуры Республики Крым;

МАЛЬГИН Андрей Витальевич – заслуженный работник культуры Республики Крым;

МАЛЫГИНА Н.Я. – народная артистка Украины;

МАНЕЖИНА Татьяна Анатольевна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

МАНЬКО Сергей Павлович — полковник МВД в отставке, имеет правительственные награды: Отличник милиции СССР, Почетный знак УБОП, Почетный знак МВД, в том числе грамота Президиума Верховного Совета УССР. Медали поисковых отрядов в честь освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков;

МАРМАНОВ Роман Петрович – заслуженный художник Республики Крым;

МАТРОСОВА Инэта Григорьевна – кандидат педагогических наук, доцент;

МЕМЕТОВА Лилия Эдуардовна – заслуженный экономист Республики Крым;

МИКИТИНЕЦ Александр Юрьевич – кандидат философских наук, доцент;

МИКИТИНЕЦ Ольга Ивановна – кандидат философских наук, доцент;

МИЛИЕНКО В.Н. – заслуженная артистка Украины;

МИНИНА Ольга Михайловна – заслуженный работник культуры АРК, заслуженный работник культуры Украины, Лауреат международных конкурсов;

МИХАЙЛОВА Татьяна Александровна – заслуженный работник культуры АРК;

МОГИЛЕВА Л.Н. – заслуженная артистка Украины;

МУХТЕРЕМ Эльмира Феизовна — заслуженный деятель искусств Республики Крым;

НАВРОЦКИЙ В.Н. – народный артист Украины;

НАУМЕНКО Людмила Анатольевна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

НОВИКОВ Александр Алексеевич – заслуженный работник культуры Республики Крым;

НОВИЦКАЯ Елена Валентиновна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

НОРМАНСКАЯ Анжела Викторовна – кандидат культурологии, заслуженный работник культуры Республики Крым;

ПАВЛОВ Юрий Михайлович – заслуженный артист Республики Крым;

ПАВЛОВА Т.А. — заслуженная артистка Украины;

ПАЛЬЧИКОВСКАЯ Светлана Жановна – заслуженный артист АРК;

ПЕРЗЕКЕ Маргарита Юрьевна – кандидат филологических наук;

ПЕЧЕНКИН Евгений Викторович – заслуженный артист Республики Крым;

ПЕЧЕНКИНА Анастасия Олеговна – заслуженный артист Республики Крым;

ПОГОСЯН Э.В. — заслуженная артистка АРК;

ПРОЦЕНКО Эльвира Викторовна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ПРУДНИКОВА-ЮШКОВА Ольга Вильевна – заслуженный работник культуры АРК;

ПУЗАКОВА Ирина Николаевна — заслуженный работник культуры АРК;

РИКМАН Карина Григорьевна – кандидат искусствоведческих наук, заслуженный работник культуры Республики Крым;

РЫКУНОВА Наталья Георгиевна – заслуженный работник культуры АРК;

САВЧЕНКО Александр Юрьевич – Председатель КРО ОПРК, заслуженный работник культуры Республики Крым,

Председатели городских и районных профсоюзной организации ОПРК (Горшкова Г.В., Гончарук Т.Р., Зеленова Г.М., Жихарева Л.П., Кареева Т.Б., Кобзарь Л.Г., Корнеева Л.Н., Марченко Г.Г., Михайлова Т.А., Некляса С.Н., Симонова С.Г., Шатова Л.В., Шурыгина Н.Ш.);

САВЧЕНКО Георгий Фёдорович – член Союза художников России;

САНЖАРОВЕЦ Владимир Филиппович — заслуженный работник культуры АРК, Лауреат Государственной премии АРК;

САПРЫКИНА Марина Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент;

СОЛДАТЕНКОВА Тамара Павловна – заслуженный работник культуры АРК;

СЕМИОНИДИ Елена Ивановна — лауреат всероссийских и международных конкурсов;

СИДЕЛЬНИКОВА Людмила Викторовна – заслуженный работник культуры АРК, Лауреат международных конкурсов;

СКУМАЙ Анна Владимировна — заслуженный работник культуры Республики Крым;

СОКОЛОВА Лариса Анатольевна — заслуженный артист АРК, Лауреат всероссийских конкурсов, Член Союза театральных деятелей Российской Федерации;

ТАТИШВИЛИ А.Б. – заслуженный артист Республики Крым;

ТЕЗИКОВ Борис Борисович – заслуженный работник культуры Российской Федерации, Народный артист Украины, заслуженный артист Украины, заслуженный артист Республики Крым, лауреат премии Совета министров АРК;

ТЕЗИКОВА Е.Н. — заслуженный артист Республики Крым;

ТИМОШЕНКО Наталия Валериевна — заслуженный работник культуры Республики Крым;

ТРАНЬКОВА Елена Степановна – заслуженный артист Украины, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, Лауреат международных и всероссийских конкурсов;

ТУЛУП Эльзара Рефатовна – кандидат филологических наук;

УМРИХИНА Татьяна Викторовна – заслуженный работник культуры Украины, Лауреат Государственной премии Автономной Республики Крым;

УСТЮЖАНИНА Елена Сергеевна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ФЕДОРОВ Юрий Валентинович – кандидат философских наук, Заслуженный артист Украины;

ФЕДОРОВА Л.Б. – заслуженная артистка Украины;

ХАЧАТРЯН Карина Станислововна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ЧЕРНИКОВА Ольга Ильинична – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ЧЕРКАСОВА Ольга Борисовна – заслуженный работник культуры Украины, Лауреат всероссийских конкурсов, член Союза театральных деятелей Российской Федерации;

ЧЕРНИКОВ Владислав Владимирович – заслуженный артист АРК, заслуженный артист Украины, народный артист Республики Крым;

ЧЕРНИКОВА Виктория Викторовна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ЧЕРНЫЙ Павел Владимирович – заслуженный работник культуры АРК;

ЧЕРНЫШОВА Мария Павловна — заслуженный экономист Республики Крым;

ЧИМИРИС Станислав Васильевич – кандидат экономических наук;

ШЕЛЯГОВА Анна Александровна – кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Республики Крым;

ШИЛОВА Лилия Витальевна – кандидат искусствоведения, доцент;

ЩЕРБА Татьяна Владиславовна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ЭЛЬКАН Ольга Борисовна – кандидат культурологии, доктор искусствоведения

ЭМИРОВ Айдер Решатович – первый директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»;

ЮРОВА Л.Ю. – заслуженная артистка Украины;

ЮЩУК С.И. – заслуженный артист Украины;

ЯГЬЯЕВА Гульнара Сабриевна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ЯНИ Константин Федорович – заслуженный артист АРК;

ЯСИНОВА Елена Валентиновна – заслуженный работник культуры Республики Крым;

ЯЦКОВ Александр Васильевич – заслуженный деятель искусств АРК, заслуженный деятель искусств Украины, Лауреат Премии АРК, кандидат искусствоведческих наук;

ЯЦКОВА Нелли Владимировна – заслуженный деятель искусств АРК.

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