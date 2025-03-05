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Обращение Трампа к Конгрессу США: конфликт на Украине он считает "безумием"
фото: © AP Photo Ben Curtis

Обращение Трампа к Конгрессу США: конфликт на Украине он считает «безумием»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:07 05.03.2025

Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок в качестве президента обратился с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики государства, выступив перед обеими палатами Конгресса США – Палатой представителей и Сенатом.

Выступление несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, одного из активных зачинщиков перепалки – конгрессмена-демократа Эла Грина – вывели из зала по распоряжению спикера палаты представителей Майка Джонсона.

РИА Новости Крым собрал главные заявления.

Конфликт на Украине

Трамп заявил, что прилагает «неустанные» усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. Он призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине, назвав его «безумием».

Пришло время остановить это безумие. Пришло время положить конец бессмысленной войне, – сказал Трамп.

Он также сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского, в котором тот заверил в готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире.

По словам американского лидера, в ходе переговоров с Москвой США получили «мощные сигналы» о готовности к заключению мира.

Флаг на Марсе и Гренландия в США

Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав США, где остров будет «так или иначе», заявил Трамп.

Если они захотят, мы с радостью примем их в состав Соединенных Штатов. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности… Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе, – заявил он, пообещав жителям острова безопасность и богатство.

Трамп заявил, что будет возвращать и Панамский канал. По его словам, «буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала».

Он также пообещал лидерство США в космосе и американский флаг на Марсе «и даже далеко за его пределами».

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Катастрофа позади

По словам Трампа, администрация Джо Байдена оставила после себя страну в состоянии «экономической катастрофы», но теперь США пойдут по пути «беспрецедентного роста».

Он подчеркнул, что за шесть недель подписал около 100 указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что стало рекордом. А его команда предприняла решительные шаги для исправления ситуации, добившись «большего за 43 дня, чем другие администрации за 4 или 8 лет».

Пошлины и ответные тарифы

В планах Трампа ввести пошлины для промышленников, которые отказываются локализовать производство в стране, а со 2 апреля появятся и ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары.

Индия облагает наши автомобили пошлинами свыше 100%, Китай – вдвое больше, чем мы с них. А Европа делает то же самое. Это закончится 2 апреля… ответные пошлины вступят в силу, – подчеркнул он.

Оборона и нацбезопасность Америки

Трамп также запросил у Конгресса финансирование новой системы противоракетной обороны Golden Dome.

Я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу конгресс выделить средства на передовой противоракетный щит Golden Dome для защиты нашей родины. Все будет произведено в США, – сказал Трамп.

Американский лидер заявил также, что США должны инвестировать в передовые технологии, чтобы «сохранять военное превосходство».

Энергетическая независимость

По словам Трампа, США работают над созданием одного из крупнейших в мире газопроводов на Аляске.

Мы работаем над гигантским проектом по строительству газопровода на Аляске, который станет одним из крупнейших в мире. Япония, Южная Корея и другие страны хотят быть нашими партнерами и готовы инвестировать триллионы долларов, – сказал Трамп.

Также он анонсировал принятия в скором времени «исторического решения» о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов непосредственно в США.

источник: РИА Новости Крым 

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