Обращение Трампа к Конгрессу США: конфликт на Украине он считает «безумием»

Выступление несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, одного из активных зачинщиков перепалки – конгрессмена-демократа Эла Грина – вывели из зала по распоряжению спикера палаты представителей Майка Джонсона.
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Конфликт на Украине
Трамп заявил, что прилагает «неустанные» усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. Он призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине, назвав его «безумием».
Пришло время остановить это безумие. Пришло время положить конец бессмысленной войне, – сказал Трамп.
Он также сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского, в котором тот заверил в готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире.
По словам американского лидера, в ходе переговоров с Москвой США получили «мощные сигналы» о готовности к заключению мира.
Флаг на Марсе и Гренландия в США
Вашингтон поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав США, где остров будет «так или иначе», заявил Трамп.
Если они захотят, мы с радостью примем их в состав Соединенных Штатов. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности… Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе, – заявил он, пообещав жителям острова безопасность и богатство.
Трамп заявил, что будет возвращать и Панамский канал. По его словам, «буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала».
Он также пообещал лидерство США в космосе и американский флаг на Марсе «и даже далеко за его пределами».
Катастрофа позади
По словам Трампа, администрация Джо Байдена оставила после себя страну в состоянии «экономической катастрофы», но теперь США пойдут по пути «беспрецедентного роста».
Он подчеркнул, что за шесть недель подписал около 100 указов и предпринял более 400 исполнительных действий, что стало рекордом. А его команда предприняла решительные шаги для исправления ситуации, добившись «большего за 43 дня, чем другие администрации за 4 или 8 лет».
Пошлины и ответные тарифы
В планах Трампа ввести пошлины для промышленников, которые отказываются локализовать производство в стране, а со 2 апреля появятся и ответные тарифы против стран, взимающих завышенные пошлины на американские товары.
Индия облагает наши автомобили пошлинами свыше 100%, Китай – вдвое больше, чем мы с них. А Европа делает то же самое. Это закончится 2 апреля… ответные пошлины вступят в силу, – подчеркнул он.
Оборона и нацбезопасность Америки
Трамп также запросил у Конгресса финансирование новой системы противоракетной обороны Golden Dome.
Я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу конгресс выделить средства на передовой противоракетный щит Golden Dome для защиты нашей родины. Все будет произведено в США, – сказал Трамп.
Американский лидер заявил также, что США должны инвестировать в передовые технологии, чтобы «сохранять военное превосходство».
Энергетическая независимость
По словам Трампа, США работают над созданием одного из крупнейших в мире газопроводов на Аляске.
Мы работаем над гигантским проектом по строительству газопровода на Аляске, который станет одним из крупнейших в мире. Япония, Южная Корея и другие страны хотят быть нашими партнерами и готовы инвестировать триллионы долларов, – сказал Трамп.
Также он анонсировал принятия в скором времени «исторического решения» о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов непосредственно в США.
источник: РИА Новости Крым
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