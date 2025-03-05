Обращение Трампа к Конгрессу США: конфликт на Украине он считает «безумием»

Выступление несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала, одного из активных зачинщиков перепалки – конгрессмена-демократа Эла Грина – вывели из зала по распоряжению спикера палаты представителей Майка Джонсона.

Трамп заявил, что прилагает «неустанные» усилия для прекращения боевых действий на Украине и поддерживает диалог с обеими сторонами. Он призвал остановить бессмысленный конфликт на Украине, назвав его «безумием».

Пришло время остановить это безумие. Пришло время положить конец бессмысленной войне, – сказал Трамп.

Он также сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского, в котором тот заверил в готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире.

По словам американского лидера, в ходе переговоров с Москвой США получили «мощные сигналы» о готовности к заключению мира.