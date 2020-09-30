Обращение Муфтия Крыма в связи со вспышкой заболевания коронавирусом в Крыму

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев призвал мусульман Крыма проявить гражданскую ответственность и не пренебрегать мерами по предотвращению заражения новой коронавирусной инфекцией.
Уважаемые единоверцы, дорогие соотечественники. Ситуация показывает, что мы столкнулись с вами с грозной опасностью стремительного распространения новой коронавирусной инфекции, которая забирает людей.
Я обращаюсь к вам, дорогие мусульмане с просьбой беречь себя и своих родных, проявить заботу о собственном здоровье и здоровье близких.
Наша религия требует от нас беречь жизнь и здоровье, как отдельного человека, так и всего общества. Сегодня ответственность лежит на каждом из нас. В Коране сказано: «Не подвергайте сами себя опасности»! (Сура Бакара, 2/195)
Прошу не забывать о мерах предосторожности. Как и подобает мусульманам, соблюдайте правила личной гигиены, избегайте мест большого скопления людей и по возможности максимально ограничьте свои передвижения.
По возможности, отложите многолюдные свадьбы, коллективные мероприятия, старайтесь сократить время дженазе, находясь на похоронах, соблюдайте безопасную дистанцию.
Собираясь в мечеть, берите с собой личные коврики для молитвы. Во время совершения пятничной молитвы соблюдайте обязательный интервал в полтора метра между молящимися.
Если вы чувствуете признаки болезни, недомогание, пожалуйста, воздержитесь от посещения мечети, чтобы не стать источником заражения. При проявлении симптомов, обязательно обратитесь к врачу, ни в коем случае не занимайтесь самолечением.!
Мы молим Всевышнего, чтоб уберег нас от невзгод, помог страждущим, упокоил покинувших этот мир из-за болезни. Дуа – это неиссякаемая сила!
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