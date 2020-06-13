Обратная связь: с чем обращаются туристы на «горячую линию» минкурортов Крыма

За последние два месяца, которые прошли в режиме ограничений из-за коронавируса, на «горячую линию» минкурортов Крыма поступило почти 6 тысяч обращений.

Как отметили в министерстве курортов и туризма РК, нагрузка на «горячую линию» возросла многократно. Для сравнения: 10 июня прошлого года за день операторы приняли 18 звонков, в этом году — 439. То есть число обращений возросло более чем в 20 раз.

Чаще всего жители других регионов страны интересуются вопросами возможности прибытия в Крым и переносом туров – это порядка 80% обработанных обращений. Также поступали вопросы от руководителей крымских объектов размещения и туроператоров об аспектах работы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, обращения по возвращению крымчан из других стран, были консультации и по работе транспорта, учреждений, достопримечательностей и поведению в период режима повышенной готовности.

География респондентов очень широка. Алтай, Пенза, Ижевск, Мурманск, Магадан — звонки поступают почти со всех регионов Российской Федерации. Но больше всего обращений — от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. По всем возникающим вопросам можно звонить на круглосуточную горячую линию минкурортов РК по бесплатному номеру: 8(800)5118018. Кроме того, на базе горячей линии работает ситуационный центр, который оперативно отрабатывает все социальные вопросы по взаимодействию с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами, — отметили в министерстве.

Как подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, в нынешних непростых условиях очень важно поддержать крымчан и туристов, дать им полную и достоверную информацию о ситуации в Крыму и в случае необходимости помочь им решить проблемные вопросы.

Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в Республике и городе Севастополе граждан, начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, — подчеркнул Вадим Волченко.