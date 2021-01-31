Образовательные организации среднего профессионального образования Крыма получили новую оргтехнику

Современные ноутбуки для учебных классов были переданы в 25 организаций среднего профессионального образования Крыма и в один вуз. Об этом сообщили в министерстве образования РК.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 25 образовательных организаций СПО и 1 образовательную организацию высшего образования, реализующую программу СПО, были закуплены и поставлены современные ноутбуки для учебных классов, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что появление новой техники позволит студентам расширить применение цифровых технологий: посещать онлайн-занятия, виртуальные экскурсии, проходить профориентационные тесты, участвовать в конкурсах и олимпиадах в формате онлайн.