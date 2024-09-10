Образовательный заезд «Союзное государство: искусство быть вместе»: молодежь России и Беларуси на «Тавриде»

Участникам образовательного заезда предстоит совместная работа в рамках четырех арт-школ: декоративного искусства, музейного дела, шоу-технологий, академического искусства. На протяжении недели они будут создавать работы для выставки изобразительного искусства, разрабатывать концепции развития музейно-парковых комплексов, продумывать ивент-форматы для фестиваля «Таврида.АРТ» в 2025 году и мастерить коллекцию прикладного искусства, основанную на точках соприкосновения культур России и Беларуси.

В арт-школе декоративного искусства собрались художники, мастера рукоделия и ремесленники из России и Беларуси. Во время заезда участники погрузятся в изучение культурно-исторических особенностей двух стран сквозь призму визуального кода, традиционных узоров и декоративных элементов. Наиболее активные участники пройдут отбор в Молодежное творческое сообщество изобразительного искусства.

Участниками арт-школы музейного дела стали студенты художественных институтов и школ искусств, художественные критики, музейные менеджеры, маркетологи и продюсеры выставочных проектов. В рамках программы арт-школы они познакомятся с новыми методиками в музейном менеджменте, получат инструменты продвижения и преображения выставочных пространств, соответствующих современным тенденциям и запросам аудитории. Лучшие участники пройдут отбор в Молодежное творческое сообщество изобразительного искусства.

Изучению актуальных трендов в культурно-массовых мероприятиях посвящена арт-школа шоу-технологий. Ивент-менеджеры, продюсеры, ведущие, режиссеры шоу и событий, помощники режиссеров, видеоинженеры, звукорежиссеры, инженеры света, операторы и художники-постановщики будут знакомиться с новыми технологиями в организации событий и способами их применения на практике.

В арт-школе академического искусства будут творить художники, работающие по следующим направлениям: академическая живопись, графика, пастель, акварель. Им предстоит освоить новые техники и переосмыслить классические подходы. Участников ждут выезды на пленэры, где они будут писать морские и горные пейзажи, а также участвовать в мастер-классах по рисунку и живописи. Наиболее активные участники пройдут отбор в Молодежное творческое сообщество изобразительного искусства.

В рамках программы образовательного заезда также пройдет конкурс Росмолодёжь.Гранты, победители которого получат до 1 500 000 рублей на реализацию своих проектов. Участниками грантового конкурса станут участники заезда. Для них запланированы индивидуальные консультации и лекции от экспертов, где они узнают о возможностях грантовой поддержки и получат практические инструменты для социального проектирования. Конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится на площадке арт-кластера «Таврида» с 2015 года. За это время его победителями стали более 1200 человек, на реализацию их проектов было выделено более 570 000 000 рублей.

В этом году в образовательных заездах принимает участие стратегический партнер проекта — VK. Компания подготовила для участников разные активности и программные включения: «Ночь пожирателей VK Клипов», где известный блогер разберет лучшие клипы заезда и наградит их авторов, «VKшный квиз» — соревнования на знания о «Тавриде», творчестве и, конечно же, VK, а также мастер-классы и многое другое. Теперь воспоминания о заезде можно будет сохранить и на своей страничке ВКонтакте, добавив уникальный статус «Тавриды». А чат-бот в сообществе арт-кластера «Таврида» в VK поможет творцам общаться и находить новые знакомства среди участников сезона даже по его завершении.

Партнеры образовательного заезда: Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи, Росмолодёжь.+World, объединение «Выставочные залы Москвы», академия Arcus — образовательная организация на базе объединения «Выставочные залы Москвы», «Усадебный экспресс», бюро музейной сценографии «Метаформа», Российская галерея искусств, Ливадийский дворец, лаборатория промыслов «Славное дело».

Коммерческими партнерами выступают АО «Нефис Косметикс», Комбинат «Крымская роза», РНКБ, оператор сотовой связи «Волна Мобайл», завод художественных красок «Невская палитра», ПБК «Крым», Soldaya Grand Hotel & Resort.