Общая вместимость крымского круглогодичного морского курорта «Золотые пески» составит более 5 тысяч мест

Так, в настоящее время в Крыму реализуется ряд проектов, самым масштабным из которых является круглогодичный морской курорт «Золотые пески». Комплекс будет создан по поручению Президента Владимира Путина.

По информации Сергея Аксёнова, на территории площадью 226 гектаров между городами Саки и Евпатория планируется возвести 18 круглогодичных отелей уровня 3–5 звезд общей вместимостью 5,3 тыс. номеров.

На береговой линии будет построена самая большая в Крыму набережная протяженностью 12 километров. Особое внимание уделим созданию семейных номеров для обеспечения комфортных условий для детского и семейного отдыха. Средства в проект вкладываются частными инвесторами, предполагается поддержка государства в реконструкции инфраструктуры и создании улично-дорожной сети, сетей газо-, водо- и электроснабжения, – проинформировал Глава республики.

Глава Крыма отметил, что немаловажной частью масштабного проекта станет создание музейного мемориала, вокруг которого будут находиться основные инфраструктурные объекты. Территорию вокруг памятника морякам-десантникам, героически погибшим в годы Великой Отечественной войны, планируется благоустроить.

Сергей Аксёнов добавил, что Республикой Крым поданы соответствующие предложения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерство экономического развития РФ по включению необходимого финансирования в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» начиная с 2025 года.

Сейчас инвесторы занимаются разработкой проектной документации, согласованием различных технических условий. Начало работы курорта запланировано на 2030 год, – отмечает Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым