Общественная палата Крыма обещает обеспечить чистоту и прозрачность выборов Президента России

Уже известно о… двух тысячах кандидатов в наблюдатели за ходом голосования.

22 декабря Общественная палата Российской Федерации, в формате онлайн провела Всероссийское совещание по старту избирательной кампании и работе региональных общественных штабов.

В мероприятии от Общественной палаты Крыма приняли участие: заместитель руководителя постоянно действующего регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Президента Российской Федерации на территории Республики Крым, директор Крымского филиала Федерального научно-исследовательского социального центра Российской Академии Наук», доктор политических наук Владимир Узунов, эксперт регионального общественного штаба, Президент Ассоциации юристов Крыма, адвокат Крымской Республиканской коллегии адвокатов Тейфук Гафаров, член регионального общественного штаба, заместитель председателя Комиссии ОП РК по вопросам здравоохранения и социальной политики Наталья Резниченко. К участию в совещании был приглашен и начальник управления внутренней политики министерства внутренней политики, информации и связи РК Дмитрий Кучеренко.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено развертыванию и методическому сопровождению системы мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году, вопросам набора и обучения общественных наблюдателей, а также вопросам противодействия и нейтрализации возможных провокаций и лживых публикаций в иностранных СМИ и сети Интернет, — сообщили в ОП РК.

Подчеркивается, что в настоящее время, при активном участии общественных советов муниципальных образований и партнеров ОП РК уже подобрано более 2 000 кандидатов в наблюдатели, которые будут официально назначены Общественной палатой Крыма. Проводится активная работа по подготовке к их обучению.

Фото: ОП РК.