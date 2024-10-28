Общественники проверили работу Севастопольского линейного отдела полиции и линейного пункта полиции в морском порту

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» Общественный совет при Крымском линейном управлении МВД России на транспорте, с целью укрепления доверия граждан к органам внутренних дел и осуществления контроля за деятельностью полиции, проверили работу Севастопольского линейного отдела полиции и линейного пункта полиции в морском порту Севастополь Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе мониторинга, в присутствии временно исполняющего обязанности начальника Севастопольского ЛОП майора полиции Кирилла Евдокимова, общественники осмотрели помещения для приема граждан, проверили наличие необходимых нормативно-правовых актов. Наполненность стендов, оценили их полноту и достоверность сведений по информированию граждан, а именно: порядок приема обращений и заявлений, порядок обжалования соответствующего решения или действия (бездействия), контактные телефоны вышестоящих руководителей и ряда другой информации, свидетельствующей о реализации принципов законности и соблюдения прав граждан.

Кроме этого, общественники побеседовали с нарядами патрульно-постовой службы полиции на маршрутах патрулирования. Особое внимание обратили на форменное обмундирование стражей порядка, наличие служебных удостоверений, жетонов, а также знание административного и уголовного законодательства, иных нормативно-правовых актов, регламентирующих их служебную деятельность.

По окончании встречи, представители общественности транспортной полиции Крыма пожелали полицейским плодотворной работы и хорошего настроения. Отметили, что в ходе мониторинга замечаний и нареканий не выявлено. Личный состав Севастопольского ЛОП и ЛПП в морском порту Севастополь сплочен и нацелен на достижение результатов в служебной деятельности, а также деятельности по защите прав граждан

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

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