Общественники транспортной полиции Крыма дали старт историческим лекциям «Роль личности в истории развития государств» в Севастополе

Общественный совет при Крымском линейном управлении МВД России на транспорте провел старт лекций по исторической портретной гравюре «Роль личности в истории развития государств». Состоялся он в одном из негосударственных музеев Севастополя. Цикл интересен прежде всего для тех, кому неравнодушна история Отечества. Кроме того, присутствующим была презентована новая гравюра и ее репродукция в картине — «Кавалергард Александровского времени».

Автор гравюры Николай Семенович Самокиш, российский и советский художник-баталист, педагог. Один из известнейших деятелей культуры и искусства в Республике Крым. Всю свою жизнь был преданным искусству живописи и учил этому детей. Он умер так и не дожив нескольких месяцев до освобождения Крыма от фашистов войсками Советской армии. Его именем названы не только художественное училище, но и улицы крымских городов.

Член Общественного совета при Крымском линейном управлении МВД России на транспорте Павел Вознюк является собирателем исторической гравюры. В его коллекции оригинальные изображения, датированные концом 18 века. Это изображения величайших русских людей, сыгравших значительную роль в формировании России – великие полководцы, императоры и императрицы, великие общественные деятели и политики.

Помимо презентации гравюры, дополнительным поводом для лекции послужила заключенная договоренность с Кубанским казачьим государственным институтом пищевой индустрии и бизнеса. В скором времени часть экспозиции будет выставлена в его стенах для проведения лекций среди студентов данного высшего учебного заведения.

Председатель Общественного совета при Крымском ЛУ МВД России на транспорте Николай Горбунов отметил, что в сегодняшних реалиях, когда историю нашего Отечества пытаются всеми способами вычеркнуть из мировой, лишить государство и народ исторической памяти, культуры, подобные мероприятия крайне необходимы для всех россиян.

Все присутствующие на выставке с удовольствием слушали рассказы Павла Вознюка о малоизвестных исторических фактах, связанных с величайшими для русской империи людей. Присутствующие выразили надежду на продолжение столь интересного и познавательного сотрудничества с Павлом Вознюком и Общественным советом при Крымском ЛУ МВД России на транспорте, а также и в том, что выставка в скором времени вновь вернется на территорию Крыма, — отмечают в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорт