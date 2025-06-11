Общественное обсуждение годового отчета об исполнении бюджета РК за 2024 год проведут онлайн

Приглашаю активных крымчан принять участие в общественном обсуждении! Каждый житель республики, желающий поучаствовать в обсуждении годового отчета об исполнении бюджета Республики Крым за 2024 год, может с 16 по 18 июня, пройдя соответствующую регистрацию на форуме, в онлайн-формате высказать свое мнение, представить рекомендации и замечания, а также задать интересующие вопросы на заданную тему, — анонсировала Ирина Кивико.

Вице-премьер обратила внимание, что форум для обсуждения, проект закона Республики Крым «Об исполнении бюджета Республики Крым за 2024 год», буклет «Бюджет для граждан» и другая необходимая информация в доступной для граждан форме относительно проведения мероприятия размещены на официальном сайте Министерства финансов Республики Крым, а также на портале «Открытый бюджет».

Ответы на поступившие электронные сообщения участников будут готовиться по мере поступления вопросов и размещаться в открытом доступе на той же странице форума, где и был задан вопрос. Замечания, предложения и рекомендации для органов государственной власти, поступившие в ходе общественного обсуждения будут обобщены финансовым ведомством и включены в итоговый протокол о результатах общественного обсуждения.

Подготовленный финансовым ведомством протокол направляется в Государственный Совет Республики Крым для учета мнения граждан при рассмотрении законопроекта депутатским корпусом и обнародуется в средствах массовой информации», — подытожила Ирина Кивико.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК