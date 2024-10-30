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Общественный транспорт Ялтинского региона переходит на зимний режим работы
фото: пресс-служба администрации Ялты

Общественный транспорт Ялтинского региона переходит на зимний режим работы

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 13:28 30.10.2024

С актуальным расписанием всех 35 маршрутов можно ознакомиться ЗДЕСЬ. В ближайшее время новое расписание будет размещено на всех остановочных павильонах города.

Напомним, вопросы, касающиеся работы общественного транспорта, можно задать в группе в телеграм «Общественный транспорт Ялты». Чат создан специалистами отдела транспорта, связи и дорожной деятельности для оперативного решения транспортных вопросов, обработки жалоб и предложений.

источник: пресс-служба администрации Ялты

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