Общественный транспорт Ялтинского региона переходит на зимний режим работы

С актуальным расписанием всех 35 маршрутов можно ознакомиться ЗДЕСЬ. В ближайшее время новое расписание будет размещено на всех остановочных павильонах города.
Напомним, вопросы, касающиеся работы общественного транспорта, можно задать в группе в телеграм «Общественный транспорт Ялты». Чат создан специалистами отдела транспорта, связи и дорожной деятельности для оперативного решения транспортных вопросов, обработки жалоб и предложений.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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С тегами: транспорт крыма