Общественный транспорт Ялтинского региона переходит на зимний режим работы

Напомним, вопросы, касающиеся работы общественного транспорта, можно задать в группе в телеграм «Общественный транспорт Ялты». Чат создан специалистами отдела транспорта, связи и дорожной деятельности для оперативного решения транспортных вопросов, обработки жалоб и предложений.

источник: пресс-служба администрации Ялты