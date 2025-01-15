Общество «Знание» организовало в Севастополе более 500 просветительских мероприятий

В течение 2024 года Обществом «Знание» проведена масштабная просветительская работа в нашем городе: тематические кинопоказы, викторины, мероприятия по профориентации, отрытые диалоги и дискуссии с экспертами в различных областях знаний, реализация крупных федеральных и региональных проектов.
Благодаря поддержке правительства Севастополя в регионе успешно реализуются флагманские просветительские проекты Общества «Знание», в числе которых Знание.Государство, Знание.Герои, Знание.Карьера, Знание.Наука, Знание.Спорт и другие.
В нашем городе активно внедряются инициативы, направленные на создание условий для качественного обучения и всестороннего развития молодежи. Новые образовательные площадки и разнообразные форматы мероприятий предоставляют талантливым школьникам и студентам возможность выбора, что позволяет им находить направления, которые наиболее близки их интересам, реализовывать свой потенциал. Мы признательны региональному филиалу Общества «Знание» за работу по вовлечению родительской общественности в проектную деятельность на благо наших учреждений образования, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента образования и науки города Севастополя Максима Кривонос.
В Севастополе сформирован пул из порядка 130 лекторов, в числе которых доктора, кандидаты наук, молодые ученые, руководители образовательных организаций, госструктур, а также участники спецоперации, ветераны боевых действий, каждый из которых является экспертом в своей области знаний.
Как рассказал председатель регионального отделения Общества «Знание», ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев, в 2024 году вместе с лекторским составом в регионе было проведено 541 просветительское мероприятие, участниками которых стали 12,7 тысяч человек. В их числе школьники, студенты, работающая молодежь, а также представители органов власти.
Региональное отделение особое внимание уделяет реализации проектов в сфере воспитательной работы, профориентации и культурно-образовательных инициатив. Наша цель – не только передать знания, но и вдохновить молодое поколение на дальнейшее развитие, самосовершенствование. Все наши инициативы направлены на формирование активной гражданской позиции у молодежи, ведь именно они являются будущим нашего общества, – говорит Владимир Нечаев.
К примеру, в рамках проекта Знание.Герои, который реализуется просветительской организацией с целью воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за великое прошлое и героическое настоящее страны, для ребят было проведено 125 мероприятий, участниками которых стали более 2700 человек.
Так, при поддержке департамента образования и науки города Севастополя на площадках городских библиотек, образовательных организаций, в Севастопольском государственном университете и детских оздоровительных лагерях в формате тематических встреч-лекций, мастер-классов, открытых диалогов с ребятами встретились Герои гражданских и военных профессий.
Порядка 900 ребят стали участниками профориентационного проекта Знание.Карьера, где эксперты знакомили молодых людей с тенденциями на рынке труда, необходимыми навыками и знаниями, которые обеспечивают конкурентоспособность при трудоустройстве, а также делились рекомендациями по построению успешной карьеры в различных сферах деятельности.
Учитывая, что сейчас у молодого поколения есть запрос не просто на получение достоверных знаний, но и на креативную подачу самого материала, мы используем инновационные форматы работы. Различного рода интерактивные тематические мероприятия, такие как кинопоказы, викторины, встречи с известными людьми, все это позволяет пробудить интерес у молодежи к новым знаниям. Мы стараемся делать так, чтобы наша работа была яркой и заметной. В 2024 году мы значительно масштабировали нашу деятельность. По сравнению с прошлым годом количество мероприятий увеличилось более чем в два раза, и, что особенно важно, число участников также возросло, – рассказала директор филиала Общества «Знание» в Севастополе Анна Глухова.
Просветительская организация активно участвовала в мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной Войне, во Всемирном фестивале молодежи, кроме того, для жителей города в октябре этого года был организован патриотический форум Знание.Герои с участием государственных деятелей, военных корреспондентов, участников спецоперации, военных медиков, деятелей культуры и искусства.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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