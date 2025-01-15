Общество «Знание» организовало в Севастополе более 500 просветительских мероприятий

В течение 2024 года Обществом «Знание» проведена масштабная просветительская работа в нашем городе: тематические кинопоказы, викторины, мероприятия по профориентации, отрытые диалоги и дискуссии с экспертами в различных областях знаний, реализация крупных федеральных и региональных проектов.

Благодаря поддержке правительства Севастополя в регионе успешно реализуются флагманские просветительские проекты Общества «Знание», в числе которых Знание.Государство, Знание.Герои, Знание.Карьера, Знание.Наука, Знание.Спорт и другие.

В нашем городе активно внедряются инициативы, направленные на создание условий для качественного обучения и всестороннего развития молодежи. Новые образовательные площадки и разнообразные форматы мероприятий предоставляют талантливым школьникам и студентам возможность выбора, что позволяет им находить направления, которые наиболее близки их интересам, реализовывать свой потенциал. Мы признательны региональному филиалу Общества «Знание» за работу по вовлечению родительской общественности в проектную деятельность на благо наших учреждений образования, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента образования и науки города Севастополя Максима Кривонос.

В Севастополе сформирован пул из порядка 130 лекторов, в числе которых доктора, кандидаты наук, молодые ученые, руководители образовательных организаций, госструктур, а также участники спецоперации, ветераны боевых действий, каждый из которых является экспертом в своей области знаний.

Как рассказал председатель регионального отделения Общества «Знание», ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев, в 2024 году вместе с лекторским составом в регионе было проведено 541 просветительское мероприятие, участниками которых стали 12,7 тысяч человек. В их числе школьники, студенты, работающая молодежь, а также представители органов власти.