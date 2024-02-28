Общество «Знание» организует фотовыставку на Всемирном фестивале молодёжи

20 тысяч российских и иностранных гостей Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус», увидят 28 фотографий, выбранных из числа победителей национального творческого конкурса Знание.Россия. Работы участников из 10 регионов главная просветительская организация страны представит в эффекте дополненной реальности (AR).

Главная идея фотовыставки — через фотографии познакомить молодых людей со всего мира с актуальными достижениями России в науке, спорте, искусстве и благодаря технологиям AR погрузить зрителей в уникальную атмосферу событий, изображённых на фото. Проект также позволит авторам из российских регионов заявить о себе на международной арене. На выставке представят фотографии профессионалов и любителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Татарстана, Крыма, Приморского края, Мурманской, Пензенской, Саратовской и Смоленской областей, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Каждый посетитель выставки сможет сфотографироваться на фоне стенда, сохранить фото в своём мобильном устройстве и затем разместить в любой из социальных платформ, популярных в его родной стране.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи организован по указу Президента России Владимира Путина. Российское общество «Знание» выступает генеральным партнёром образовательной программы фестиваля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя