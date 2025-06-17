Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Общество «Знание» проводит просветительские мероприятия в севастопольских детских лагерях
Новости Республики
Общество «Знание» проводит просветительские мероприятия в севастопольских детских лагерях
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Общество «Знание» проводит просветительские мероприятия в севастопольских детских лагерях

Опубликовал: КрымPRESS в Отдых в Крыму 13:07 17.06.2025

Лекторы общества «Знание» проводят просветительские мероприятия для школьников во время каникул. Первой площадкой стал лагерь «Корсунь», где лекторы просветительской организации поговорили с ребятами на важные темы и провели квиз.

На встрече с кандидатом педагогических наук, психологом, профориентологом Ольгой Правдюк ребята поговорили о дружбе между родителями и детьми.

Основа таких отношений – доверие и открытое общение, где каждый может свободно выражать свои мысли и чувства, рассчитывать на поддержку. При этом важно не только говорить, но и уметь выслушать. Не забывайте, что даже взрослый нуждается в понимании, постарайтесь находить время для совместных разговоров и занятий, проявляйте терпение и будьте опорой для своих родителей, —  поделилась лектор.

С кандидатом исторических наук, кандидатом богословия, священником Константином Белым говорили о том, что такое свобода, как формируются зависимости, какая свобода ложная, а какая подлинная.

Лектор общества «Знание» Михаил Паутов рассказал юной аудитории зачем создаются фейковые новости и где они чаще всего встречаются. Вместе с лектором ребята разобрались в признаках фейков, а также узнали, как выяснить достоверность сведений.

Просветительские мероприятия «Знания» пройдут также в оздоровительных лагерях «Алькадар», «Ласпи», «Горный».

Лейтмотивом встреч станут важнейшие даты 2025 года: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие атомной промышленности, Год защитника Отечества.

Напомним, в 2025 году в ходе оздоровительной кампании в лагерях отдохнут 6667 детей. Также работают 14 пришкольных лагерей — в них отдыхают более тысячи ребят.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.