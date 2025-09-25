Общество «Знание» знакомит севастопольскую молодежь с возможностями развития в регионе

В Севастополе при поддержке департамента культуры продолжаются мероприятия Всероссийской акции «Поделись своим знанием» в рамках проекта Знание.Лекторий.

В акции принимают участие ученые, общественные и государственные деятели, успешные предприниматели, эксперты из различных областей. На разных площадках города проходят мастер-классы, тематические дискуссии и открытые просветительские уроки, охватывающие широкий спектр тем – от психологии и культуры до современной политики.

Материал для выступлений в рамках акции доступны в каталоге на сайте Общества «Знание».

Так, в Севастополе очередное мероприятие акции прошло в Многофункциональном культурном центре «Бухта Казачья», где лектор общества «Знание», командир регионального штаба Севастопольского отделения студенческих отрядов Дарья Денисова познакомила молодежь с возможностями самореализации в России, в частности в родном регионе.

Речь шла о перспективах развития в сфере молодежной политики, молодые люди узнали об эффективных региональных и всероссийских площадках для саморазвития в этой области.

Ребятам рассказали о работе студенческих отрядов Севастополя, как стать частью единого студенческого сообщества страны «ТВОЙ ХОД», участниками просветительских проектов Общества «Знание», добровольцами, безвозмездно заниматься общественно-полезной деятельностью.

Сегодня перед молодежью открыты уникальные возможности для самореализации и развития в самых разных сферах. Главное – сделать первый шаг и не бояться воплощать свои идеи в жизнь, ведь будущее создается именно сегодня, – отметила Дарья Денисова.

В ходе встречи также были презентованы расширенные возможности для активной молодежи, увлекающейся путешествиями, спортом, а также заинтересованной развитием карьеры в государственном секторе.

Отметим, что акция проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя