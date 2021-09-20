Общественная палата дала рекомендации по наведению порядка на рынке жилья

Рынок недвижимости в нашей стране все еще требует значительного внимания законодателя, чтобы стать стабильным, безопасным, прежде всего — для граждан, в сфере оборота жилья. Один из важных принципов — четкое разграничение сфер ответственности его профессиональных участников. Так, риелтор должен заниматься коммерческой стороной подготовки сделки, услугами информационного и консультационного характера, а вот правовые вопросы и проверка законности сделки — оставаться исключительно в компетенции нотариуса. В этом случае можно будет говорить о достоверности записей в Едином государственном реестре недвижимости, которые вносит в него госрегистратор, будучи уверенным в бесспорности сделок. Такое заключение вошло в перечень рекомендаций, направленных 14 сентября Общественной палатой РФ (ОП РФ) в адрес Федерального собрания РФ, Правительства РФ и органов исполнительной власти. Документ был подготовлен по итогам круглого стола «Актуальные вопросы законодательного урегулирования риелторской деятельности в Российской Федерации», организованного Комиссией ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных инициатив.

Острой проблемой, которая возникает в том числе в силу отсутствия должного правового регулирования деятельности риелторов, уже многие годы остается рост мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости. По данным Финансового университета при Правительстве РФ, только за прошлый год в стране было совершено более 7,1 тысяч преступлений, связанных с операциями с недвижимым имуществом, и только по 1/5 части всех дел были вынесены приговоры. Основная причина такой печальной статистики зачастую кроется в том, что распространенная сегодня простая письменная форма сделок дает возможность реализовать самые разные, в том числе трудно выявляемые и очень «тонкие» мошеннические схемы.

Обращаясь к недобросовестным или непрофессиональным посредникам и заключая сделки в простой письменной форме, люди теряют единственное жилье. А из-за того, что за подобными посредниками законом не закреплено никакой профессиональной ответственности, жертвы их «деятельности» имеют мизерные шансы на получение компенсации своего ущерба, даже если преступление раскрывается. Отсутствие должных гарантий защиты прав участников сделок с недвижимостью и защиты права собственности необратимо приводит к росту социальной напряженности в обществе. Негативные последствия очевидны и в части экономики: планомерный рост преступности на российском рынке недвижимости снижает его инвестиционную привлекательность, — отмечается в документе, подготовленном Общественной палатой РФ.

Подчеркивая необходимость закрепления правового статуса риелтора и обозначения круга его прав и обязанностей, эксперты также заявляют о том, что риелторская деятельность не должна подменять собой деятельность других участников рынка, в частности — нотариусов. Более того, по мнению Общественной палаты РФ, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок участия нотариуса при совершении сделок с недвижимостью, заключаемых с привлечением риелтора. Следовательно, логичным и уже неоднократно доказавшим свою целесообразность шагом станет расширение перечня сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению. Именно к такому выводу пришли аналитики из Финансового университета при Правительстве РФ, чье исследование наряду с другими данными легло в основу резолюции Общественной палаты РФ. Комплексный подход и одновременное принятие всех заявленных в документе мер, по мнению его авторов, должно навести порядок на рынке недвижимости, решить проблему мошенничества с жильем граждан и обеспечить надлежащий уровень защиты права собственности в стране.

Напомним, что в круглом столе, по итогам которого были приняты указанные рекомендации, принимали участие представители Министерства внутренних дел, Министерства экономического развития, Росреестра, Росфинмониторинга, члены Общественной палаты РФ, представители Федеральной нотариальной палаты, Торгово-промышленной палаты, «Деловой России», депутаты, риелторы и др.

Ключевые выдержки из рекомендаций Общественной палаты РФ:

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть возможность проведения широкого обсуждения необходимости урегулирования риэлторской деятельности в целях повышения уровня защиты прав граждан при совершении сделок с объектами недвижимости при участии Общественной палаты, представителей исполнительных органов государственной власти, экспертов, специалистов соответствующего профиля, а также представителей научного сообщества и общественных объединений.

Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность проведения анализа целесообразности разработки и реализации законодательного акта, регулирующего риэлторскую деятельность, предусматривающего в том числе:

закрепление правового статуса риэлтора, понятия «риэлтор», «риэлторская деятельность», «риэлторская организация», а также прав и обязанностей таких лиц;

обязательное лицензирование или сертификацию деятельности риэлтора и (или) риэлторской организации на основании профессионального стандарта «Специалист по операциям с недвижимостью», утвержденного приказом Минтруда России от 10 сентября 2019 года № 611 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2019 года, регистрационный № 56601);

создание официального государственного реестра лиц, осуществляющих в соответствии с законом риэлторскую деятельность;

участие нотариуса при совершении сделок с недвижимостью, заключаемых с участием риэлтора;

обязательное страхование гражданской ответственности риэлтора;

имущественную ответственность риэлтора за ненадлежащее оказание риэлторских услуг;

налоговые льготы, преимущества и гарантии для лиц, осуществляющих риэлторскую деятельность, в течение переходного периода;

принципы и формы взаимодействия (в том числе электронные) риэлторов с государственными органами, органами местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию риэлторов;

юридическую ответственность лиц за незаконное оказание риэлторских услуг населению.

Министерству внутренних дел Российской Федерации рассмотреть возможность совершенствования методики расследований преступлений, совершенных участниками гражданского оборота при операциях с недвижимостью, включая сбор и анализ сведений о раскрываемости указанных преступлений.

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» рассмотреть возможность учета позиций и предложений участников мероприятия в ходе доработки концепции проекта федерального закона «О риэлторской деятельности» и направления приведённого документа в Общественную палату Российской Федерации.

Некоммерческому партнерству «Российская Гильдия Риэлторов» рассмотреть возможность разработки и направления в Общественную палату Российской Федерации предложений об урегулировании риэлторской деятельности.

Источник: Федеральная нотариальная палата