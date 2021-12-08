Общественники говорят: диалог с чиновниками по поводу дорог в Севастополе налажен

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». При составлении планов работ, отмечают в Правительстве Севастополя, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уделяет особое внимание обращениям граждан. Так, по многочисленным просьбам жителей города приведены в нормативное состояние улицы Народных Ополченцев, Мачтовая, Гидрографическая — от ул. Льва Толстого до ул. Токарева, Тисовая, а также переулок Сейнерский и участок дороги Ялта-Гончарное в Орлином. Ранее дорожное полотно на этих участках находилось в неудовлетворительном состоянии. Следить за ходом дорожных работ на объектах специалистам помогают активисты общественных организаций проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ / Карта Убитых Дорог». Встречи с активистами проходят на постоянной основе с целью повысить качество ремонта.

Совместная работа над некоторыми участками с момента проектирования до ввода в эксплуатацию дает те самые положительные результаты, когда и строители работают спокойно, и учитывается мнение всех жителей, проживающих на данной территории. Пример — капитальный ремонт дороги по ул. Галины Петровой. Плодотворное сотрудничество на благо жителей нашего города дает самый качественный результат, – цитирует пресс-служба руководителя проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Максима Мишина.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» прошло более 50 встреч с общественниками на объектах нацпроекта. В общей сложности с начала года поступило более 10 тысяч обращений по вопросам ремонта дорог. На все обращения граждане получили ответ.