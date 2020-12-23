Общественники считают: приезжие чиновники обходятся Севастополю дорого

Компенсация аренды жилья чиновникам, прибывшим в город из других регионов, в этом году оценивается в 20 млн 160 тыс. рублей. Об этом общественной организации «Наш Севастополь» сообщили в правительстве города. Согласно постановлению, неместным труженикам органов исполнительной власти оплачивается съем квартиры из средств бюджета. В текущем году на эти цели выделялось более 1 млн 600 тыс. ежемесячно. В аппарате губернатора Севастополя подчеркивают, что это – плановая сумма, на которую ориентируются при формировании бюджета. Фактические расходы немного ниже.

Департаментом аппарата губернатора и Правительства Севастополя возмещено расходов на наем (поднаем) жилых помещений за 2020 год на сумму 9 млн 585 тыс. рублей, за 2019 год на сумму 16 млн 524 тыс. рублей, – сказано в официальном ответе.

То есть, как ни крути, говорят общественники, а миллион в месяц, все-таки, на эти цели направляется. Согласно постановлению, сумма компенсации аренды жилья на одно должностное лицо не должна превышать 30 тыс. рублей. Благодаря нехитрым расчетам получается, что город оплачивает съем квартир около 30 чиновникам.

Общая сумма, заложенная в бюджет, для севастопольца просто астрономическая. Да и фактические траты – также. В том числе и поэтому общественники с упорным постоянством выступают за то, чтобы севастопольцы были представлены в органах власти – это не только знание региона и проблемных точек нашего Севастополя, не только трудоустройство наших жителей, но еще и колоссальная экономия бюджетных средств. А так, получается, исполнительная власть прикрывает все непопулярные нововведения (повышение взносов на капремонт, налог на имущество) дотационностью бюджета, а сами десятки миллионов выбрасывают только на то, чтобы разместить прибывших чиновников. По большому счету, давайте будем честны, госслужащие могут себе позволить оплачивать квартиры и из своих личных средств, как это делают люди, не связанные с государственной службой, – отмечает председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Вообще, считают общественники, история с компенсацией оплаты аренды квартир весьма интересная.

Как сообщили наши источники в правительстве, при прошлом губернаторе члены его команды снимали одно жилье на двоих, при этом предоставляя отчетные документы за два жилых помещения. Таким образом, нехитрая прибавка к заработной плате по 15 тыс. «на брата». Кстати, об экономии и дотационности нашего региона, которой так любят оперировать севастопольские чиновники. Напомним, директор Департамента финансов правительства города Владимир Штоп во время доклада о введении налога на имущество физических лиц подчеркнул, что эта мера позволит пополнить бюджет города на более чем 50 млн рублей. «В условиях дотационности региона это очень важно», ­– подчеркнул чиновник. Отметим, 50 млн рублей поступит СО ВСЕХ жителей нашего Севастополя, у которых есть недвижимое имущество, — говорят в ОО «Наш Севастополь».

Более того, своими деньгами, сетуют общественники, все севастопольцы, видимо, оплатят и охрану административных зданий правительства:

Именно такую закупку разместил департамент финансов в текущем месяца. Согласно техническому заданию, обеспечить круглосуточный пост охраны по одному человеку необходимо в 20 зданиях, еще в двух учреждениях – пост из двух человек. Контракт заключен на полгода и его стоимость составляет более 54 млн рублей. Выходит, в месяц на эти цели выделят свыше 9 млн рублей. А одно здание с одним охранником «обходится» почти в 500 тысяч. Что тут скажешь – дорогие чиновники, — констатируют в ОО «Наш Севастополь».