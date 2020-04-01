Общественный транспорт в Крыму работает в особом режиме. Одна из мер профилактики коронавируса

Министерство транспорта в Крыму информирует о внесении изменений в режим работы пассажирского транспорта общего пользования на территории РК. Изменения связаны с исполнением решения оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым.
- В связи с решением администрации Краснодарского края (указ от 27.03.2020 № 08-03/184-20) об ограничении с 28 марта по 5 апреля 2020 года междугородних перевозок по территории Краснодарского края, в том числе транзитных, ГУП РК «Крымавтотранс» прекращена реализация проездных билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении Краснодарского края до принятия решения о возобновлении перевозок.
- В связи с решением Губернатора города Севастополя (Указ от 30.03.2020 № 21-УГ) о приостановлении автобусного сообщения по смежным межрегиональным маршрутам, на автовокзалах и автостанциях города Севастополя (с 1 по 14 апреля 2020 года), ГУП РК «Крымавтотранс» с 1 апреля прекращена реализация проездных билетов и отправление автобусов, следующих по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в направлении Севастополя.
В настоящее время до 40 % рейсов по маршрутам регулярных перевозок через автостанционную сеть Республики Крым сокращено. Интервалы движения автобусов по направлениям:
- Армянское – от 30 мин до 120 мин;
- Бахчисарайкое – от 20 мин до 90 мин;
- Джанкойское – от 20 мин до 60мин;
- Евпаторийское – от 10 мин до 30 мин;
- Керченское – от 25 мин до 90 мин;
- Кировское – от 60 мин до 210 мин;
- Нижнегорское – от 20 мин до 60 мин;
- Раздольненское – до 240 мин;
- Советское – от 30 мин до 120 мин;
- Судакское – от 30 мин до 120 мин;
- Черноморское – от 20 мин до 90 мин;
- Феодосийское – от 10 мин до 60 мин;
- Ялтинское – от 10 мин до 60 мин.
С актуальным расписанием движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок от автостанций Республики Крым можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК «Крымавтотранс»:
по телефону «горячей линии» +79788357557;
услуга покупки билетов на проезд в режиме онлайн доступна на сайте:
В случае отсутствия пассажиров решение об отмене рейсов принимается непосредственно перед отправлением автобуса в рейс.
Расписание троллейбусов по маршрутам регулярных перевозок ГУП РК «Крымтроллейбус» в городском, пригородном и междугородном сообщении размещено на официальном портале предприятия:
В Минтрансе РК подчёркивают: что в случае отсутствия пассажиров, решение об отмене рейса принимается непосредственно перед временем отправления автобусов (троллейбусов) в рейс.
Перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения осуществляются по расписаниям, утвержденным администрациями муниципальных образований и размещенным на официальных сайтах, с учетом внесенных в них изменений.
Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем следовании осуществляются без ограничений, согласно установленному графику движения поездов.
Аэропорт «Симферополь им. И.К. Айвазовского» работает в штатном режиме.
Напомним, общественный транспорт в Симферополе курсирует только утром и вечером — здесь.