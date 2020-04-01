Общественный транспорт в Крыму работает в особом режиме. Одна из мер профилактики коронавируса

Министерство транспорта в Крыму информирует о внесении изменений в режим работы пассажирского транспорта общего пользования на территории РК. Изменения связаны с исполнением решения оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым.

В связи с решением администрации Краснодарского края (указ от 27.03.2020 № 08-03/184-20) об ограничении с 28 марта по 5 апреля 2020 года междугородних перевозок по территории Краснодарского края, в том числе транзитных, ГУП РК «Крымавтотранс» прекращена реализация проездных билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении Краснодарского края до принятия решения о возобновлении перевозок.

В связи с решением Губернатора города Севастополя (Указ от 30.03.2020 № 21-УГ) о приостановлении автобусного сообщения по смежным межрегиональным маршрутам, на автовокзалах и автостанциях города Севастополя (с 1 по 14 апреля 2020 года), ГУП РК «Крымавтотранс» с 1 апреля прекращена реализация проездных билетов и отправление автобусов, следующих по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в направлении Севастополя.

В настоящее время до 40 % рейсов по маршрутам регулярных перевозок через автостанционную сеть Республики Крым сокращено. Интервалы движения автобусов по направлениям:

Армянское – от 30 мин до 120 мин;

Бахчисарайкое – от 20 мин до 90 мин;

Джанкойское – от 20 мин до 60мин;

Евпаторийское – от 10 мин до 30 мин;

Керченское – от 25 мин до 90 мин;

Кировское – от 60 мин до 210 мин;

Нижнегорское – от 20 мин до 60 мин;

Раздольненское – до 240 мин;

Советское – от 30 мин до 120 мин;

Судакское – от 30 мин до 120 мин;

Черноморское – от 20 мин до 90 мин;

Феодосийское – от 10 мин до 60 мин;

Ялтинское – от 10 мин до 60 мин.

С актуальным расписанием движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок от автостанций Республики Крым можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК «Крымавтотранс»: http://krimavtotrans.info/index.php в разделе «Расписание движения автобусов»;

по телефону «горячей линии» +79788357557;

услуга покупки билетов на проезд в режиме онлайн доступна на сайте: biletik.online .

В случае отсутствия пассажиров решение об отмене рейсов принимается непосредственно перед отправлением автобуса в рейс.

Расписание троллейбусов по маршрутам регулярных перевозок ГУП РК «Крымтроллейбус» в городском, пригородном и междугородном сообщении размещено на официальном портале предприятия: http://crimeatroll.ru/ в разделе «Расписание».

В Минтрансе РК подчёркивают: что в случае отсутствия пассажиров, решение об отмене рейса принимается непосредственно перед временем отправления автобусов (троллейбусов) в рейс.

Перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения осуществляются по расписаниям, утвержденным администрациями муниципальных образований и размещенным на официальных сайтах, с учетом внесенных в них изменений.

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем следовании осуществляются без ограничений, согласно установленному графику движения поездов.

Аэропорт «Симферополь им. И.К. Айвазовского» работает в штатном режиме.

Напомним, общественный транспорт в Симферополе курсирует только утром и вечером — здесь.