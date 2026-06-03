Обучающиеся спортшколы ЦСКА Севастополь — призеры регаты «Русская весна 2026»

В Судаке прошли Межрегиональные соревнования по парусному спорту «Русская весна 2026» на призы Героя России Олега Белавенцева. В гонках приняли участие более 150 участников из 10 регионов России, в том числе из Ростова-на-Дону, Краснодара, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Погода была изменчива, но это никак не помешало спортсменам проявить себя и показать навыки. Призерами стали 69 человек, в том числе обучающиеся спортивной школы ЦСКА Севастополь.

Дарья Кузьмина стала первой в классе «Зум-8» среди юниорок, Ясмин Иванищева заняла второе место в этом же классе. Богдан Босой завоевал золото, а Андрей Ежов серебро в классе Зум -8 среди юниоров. Дарья Баханова заняла первое место в классе «Лазер 4.7», Ярослава Кузьмина стала победителем в классе «Оптимист».

Дмитрий Большенко завоевал два золото (Фанборд юн., Фанборд муж.), Мирон Якупов взял два серебра (Фанборд юн., Фанборд муж.), Мирон Грищенко стал бронзовым призером (Фанборд юн., Фанборд муж.), Полина Малая завоевала два золота (Фанборд юниорки, Фанборд жен.).

Фото: АНО «Таврида.Арт»

источник: пресс-служба филиала ЦСКА (г. Севастополь)

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