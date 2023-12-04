Обучение, корпоративные мероприятия и подарки детям: наиболее распространённые пункты соцпакетов в Крыму

В опросе SuperJob приняли участие представители работодателей из Крыма.

В каждой второй компании самыми популярными составляющими компенсационного пакета являются обучение за счет работодателя (49%), корпоративные мероприятия (48%) и подарки к праздничным датам (40%). В 32% компаний работодатели оплачивают сотрудникам связь и интернет, в 29% — помогают материально в сложных жизненных ситуациях. Еще 29% компаний предоставляют возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании. В 21% компаний сотрудники питаются бесплатно или получают компенсацию на питание. 20% работодателей предоставляют сотрудникам служебный транспорт. Полисом добровольного медицинского страхования и дополнительными днями отпуска пользуются сотрудники 18% компаний, еще столько же работодателей предоставляют служебное жилье или компенсируют расходы на аренду. 10% работодателей финансируют абонементы сотрудников в спортклубы или бассейн. По 7% работодателей практикуют доплаты к отпускным выплатам, предоставляют льготные путевки и оплачивают сотрудникам проезд на общественном транспорте. В 6% компаний сотрудники имеют право на беспроцентную ссуду, в 2% — на оформление льготного кредита или ипотеки. Помощью корпоративного юриста, финансиста или психолога могут воспользоваться сотрудники 1% компаний, — отмечают в пресс-службе сервиса.