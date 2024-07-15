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Обучился… В Севастополе стажёр магазина присвоил торговую выручку

Обучился… В Севастополе стажёр магазина присвоил торговую выручку

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:03 15.07.2024

Во время стажировки в одном из строительных магазинов города 27-летний житель Севастополя незаконно присвоил более 10 тысяч рублей.

В отдел МВД России по Гагаринскому району обратился помощник руководителя фирмы с заявлением о том, что его новый сотрудник незаконно присвоил торговую выручку.  Установлено, что подозреваемый стажировался на должность водителя-курьера, с связи с чем имел доступ к денежным средствам, которые получал в качестве оплаты за приобретённые и доставленные товары строительного магазина. Выехав на один из адресов, он доставил заказчику товар, однако решил не возвращаться на работу, а полученные денежные средства потратить по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ему грозит до двух лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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