Обучился… В Севастополе стажёр магазина присвоил торговую выручку

Во время стажировки в одном из строительных магазинов города 27-летний житель Севастополя незаконно присвоил более 10 тысяч рублей.
В отдел МВД России по Гагаринскому району обратился помощник руководителя фирмы с заявлением о том, что его новый сотрудник незаконно присвоил торговую выручку. Установлено, что подозреваемый стажировался на должность водителя-курьера, с связи с чем имел доступ к денежным средствам, которые получал в качестве оплаты за приобретённые и доставленные товары строительного магазина. Выехав на один из адресов, он доставил заказчику товар, однако решил не возвращаться на работу, а полученные денежные средства потратить по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ему грозит до двух лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе