Обучился… В Севастополе стажёр магазина присвоил торговую выручку

В отдел МВД России по Гагаринскому району обратился помощник руководителя фирмы с заявлением о том, что его новый сотрудник незаконно присвоил торговую выручку. Установлено, что подозреваемый стажировался на должность водителя-курьера, с связи с чем имел доступ к денежным средствам, которые получал в качестве оплаты за приобретённые и доставленные товары строительного магазина. Выехав на один из адресов, он доставил заказчику товар, однако решил не возвращаться на работу, а полученные денежные средства потратить по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.