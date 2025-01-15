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Объявлен набор на обучение в образовательные организации МВД России в Симферополе, Краснодаре, Волгограде

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 13:14 15.01.2025

Управление МВД России по г. Севастополю объявляет набор на обучение в высшие образовательные организации МВД России в городах: Симферополь, Краснодар, Волгоград.

 Специальности:

  • Предварительное следствие в органах внутренних дел
  • Деятельность оперуполномоченого уголовного розыска
  • Деятельность участкового уполномоченного полиции

Обучение за счет средств федерального бюджета.

Прием заявлений осуществляется до 1 апреля 2025 года.

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Более подробную информацию можно получить по адресу: пл. Восставших, 6 и по телефону: 8 999 429 01 79.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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