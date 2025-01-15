Объявлен набор на обучение в образовательные организации МВД России в Симферополе, Краснодаре, Волгограде

Управление МВД России по г. Севастополю объявляет набор на обучение в высшие образовательные организации МВД России в городах: Симферополь, Краснодар, Волгоград.
Специальности:
- Предварительное следствие в органах внутренних дел
- Деятельность оперуполномоченого уголовного розыска
- Деятельность участкового уполномоченного полиции
Обучение за счет средств федерального бюджета.
Прием заявлений осуществляется до 1 апреля 2025 года.
Более подробную информацию можно получить по адресу: пл. Восставших, 6 и по телефону: 8 999 429 01 79.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе