Обязательно к прочтению: книга Юрия Широкова «Время второго оборота» — о чём говорили Великие Учителя человечества?

«Обязательно к прочтению» — рубрика Информационной платформы «КрымPRESS», в которой представляем книги, которые точно достойны вашего внимания. Таким образом: с нас — подсказки, что почитать на досуге, с вас — интерес к новинкам.

Помните: «Книга — величайший учитель всего Человечества. Сокровищница, в которой хранится опыт, знания, мысли предыдущих поколений», Вячеслав Пьецух.

————————————

Времена нынче сложные, времена странные… Что происходит, к чему идём — все эти философские вопросы так или иначе, но всплывают в ежедневной рутине едва ли не каждого. Где искать на них ответы? Люди знающие однозначно отмечают — не в бытовой суете, и уж точно не с позиции обывателя, «затюканного» проблемами большими и маленькими.

Так, где же??? В книгах! Причём обращаться к этим источникам мудрости стоит с точки зрения переосмысления того, что говорили (предрекали?) наши предшественники — те, кого называют Великим Учителями человечества. Именно таким образом на день сегодняшний предлагает взглянуть Юрий Широков — автор книги «Время второго оборота».

В на её страницах — ответы на важные вопросы, которые всегда интересовали людей. Особенность актуального интереса — от верной трактовки ответов на эти дилеммы напрямую зависит наше завтра в глобальном смысле слова:

Прежняя шкала «хорошее — плохое» постепенно вытесняется другой: «мужское — женское». В этом свете проблемы как социума, так и отдельно взятого человека начинают выглядеть совсем иначе… Об этом говорили и Великие Учителя человечества — основатели мировых религий, но их до конца не поняли, подменив полноту смысла субъективными оценками, разрывая мудрость на отрывки и цитаты. В своё время болгарская прорицательница Ванга (до неё — все величайшие мистики и пророки) уже предрекала, что настанет день, когда религии исчезнут. Придёт новое учение. Оно распространится по всей Земле. Ванга называет это учение Огненной Библией…

Юрий Широков говорит в книге «Время второго оборота» о великих смыслах, вникая в которые не поверхностно, а изнутри, можно дать волю энергиям, способным поменять всё. По-настоящему ВСЁ. Даже… «среднюю температуру по больнице»…

«Время второго оборота»

Формат: А5

Цветность блока: Чёрно-белый

Тип переплета: Твёрдый

Количество страниц: 666

ISBN: 978-5-907694-85-9

Год издания: 2023

Тираж: 2000

И, наконец, ответ на вопрос «Почему?», который возникает на фразе — «Книга Юрия Широкова «Время второго оборота» обязательна к прочтению!»:

Творческая биография автора — это не путь к традиционным регалиям, получаемым за участие в очередных «тараканьих бегах», а прохождение по неизвестному никому маршруту, пространство которого не допускает присутствия безликого представителя биомассы – «мусорного человека» — Purgamentum init hominem… Необходимые для этого знания и навыки нельзя получить ни в одном из самых престижных университетов. Кроме того, в этой области даже отсутствует необходимый дискурс, а понимание происходит лишь на уровне ощущений. Маршрут до конца не пройден, условия всё время усложняются – очень сильна гравитация догм, шаблонов, стереотипов и «опыта» прошлых поколений. Предметом исследования автора выступает мужская жертвенность, как основной принцип мироустройства. Тоталитаризм, являясь формой принудительной общности выступает одним из основных инструментов массового поражения. Однако, первостепенная роль в негласной доктрине истребления мужчин отводится их «прекрасной половине», и автор очень аргументировано доказывает необходимость выполнения единственного условия в этой бескомпромиссной борьбе. Суть его сводится к одному: сделай невозможное – изменись. Или умри.

Или всё-таки поменяй… ВСЁ! И «среднюю температуру по больнице» тоже…

Просмотры: 2 134